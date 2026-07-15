Sagunt da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales

El verano vuelve a tener una cita ineludible con las fiestas patronales de Sagunt y el Port de Sagunt. Durante casi un mes, ambos núcleos volverán a llenar sus calles de ambiente festivo con una programación que combina actos tradicionales, propuestas culturales, música en directo, actividades infantiles, festejos taurinos y citas gastronómicas. Las celebraciones en honor a los Santos de la Piedra, Abdón y Senén, abrirán el calendario del 17 al 30 de julio en Sagunt, mientras que el relevo lo tomarán las fiestas del Port de Sagunt, dedicadas a la Virgen de Begoña, del 1 al 15 de agosto.

La programación conjunta fue presentada esta semana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt, en un acto en el que también se dio a conocer el tradicional libro de fiestas, editado por la Asociación Cultural Penyes de Festes Patronals de Sagunt y la Federación de Peñas del Puerto de Sagunto. Durante la presentación, el alcalde, Darío Moreno, agradeció el trabajo de ambas entidades organizadoras y destacó que las fiestas representan "un ejemplo de buena sintonía, de trabajo y de germanor", además de definirlas como "uno de los mejores ejemplos de fiesta democrática, absolutamente abierta a todo el mundo". Asimismo, recordó la importancia de seguir promoviendo unos espacios festivos seguros e inclusivos.

Presentación del tradicional libro de fiestas en el Ayuntamiento de Sagunt. / ED

Por su parte, la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, puso en valor unas celebraciones que "forman parte de nuestra identidad" porque representan "tradición, cultura, convivencia y sentimiento". La edil subrayó también la estrecha colaboración entre el ayuntamiento y las dos federaciones de peñas para continuar haciendo crecer unas fiestas que mantienen su esencia al tiempo que se adaptan a los nuevos tiempos.

En Sagunt, el ambiente comenzará oficialmente este jueves con el Día del Mayor, que incluirá la inauguración del recinto ferial y del Espai Penyes, una cena popular y una actuación musical en la plaza Cronista Chabret. Sin embargo, el verdadero inicio llegará el viernes 17 de julio con el pregón, que este año pronunciará la saguntina Paqui Rondán tras la tradicional imposición de pañuelos a los representantes de las 85 peñas. Como principal novedad, la primera noche de fiestas incorporará ya festejos taurinos con la celebración de la Exhibición Nacional de Emboladores.

Uno de los momentos más esperados volverá a vivirse el sábado 18 con el tradicional Tro d'Avís i Xopà, que marcará el inicio de las celebraciones populares. La jornada recupera además la histórica entrada de peñas desde la casa consistorial hasta el recinto ferial, uno de los actos con mayor seguimiento, y concluirá con el concierto de la Sociedad Musical Lira Saguntina en el Teatro Romano.

Las imágenes de la Xopà de las fiestas de Sagunt / Roberto Martínez

Los festejos taurinos volverán a tener un papel protagonista durante buena parte de la programación, con exhibiciones diarias, concursos y encierros nocturnos de toros embolados, especialmente esperados los del 19 y el 24 de julio.

La música será otro de los grandes ejes de las fiestas. El recinto ferial y la plaza Cronista Chabret acogerán actuaciones de orquestas como Twister, Montecarlo, La Senda, Vulkano Show y Nueva Alaska, además de festivales remember, sesiones de discomóvil, propuestas de música electrónica y el concierto tributo a Amaral organizado por el ayuntamiento.

Entre los actos más multitudinarios también volverán a destacar el tradicional concurso de paellas del 22 de julio, la gran cabalgata de disfraces del sábado 25, la concentración de vehículos clásicos, el Día de la Infancia con la popular Xopà infantil, los campeonatos de bolot y parchís, la tradicional Nit de les Calderes y la entrega de premios de los concursos festivos.

Las fiestas concluirán el 30 de julio, festividad de los Santos Abdón y Senén, con la misa mayor, la solemne procesión y una mascletà nocturna que volverá a poner el broche de oro a las celebraciones.

El Port de Sagunt toma el relevo en agosto

Una vez finalicen las fiestas en Sagunt, el protagonismo pasará al Port de Sagunt con las celebraciones en honor a la Virgen de Begoña, que se desarrollarán del 1 al 15 de agosto.

La Federación de Peñas ha preparado una programación pensada para todos los públicos, en la que no faltarán el tradicional chupinazo, que este año rendirá homenaje al Club Deportivo Acero con motivo de su trayectoria centenaria, la Semana Taurina, la gran cabalgata de disfraces, las cucañas, concursos gastronómicos, actividades infantiles, competiciones deportivas y numerosas actuaciones musicales.

Fernando Bustamante

El recinto festivo del entorno del Alto Horno volverá a convertirse en el principal punto de encuentro durante dos semanas de intensa actividad, con jornadas dedicadas a la infancia y a las personas mayores, comidas populares, concursos de allioli, espectáculos y propuestas para todas las edades.

Con cerca de un mes de celebraciones entre ambos núcleos, Sagunt volverá a vivir uno de los periodos más esperados del año, en el que tradición, participación ciudadana y convivencia volverán a convertir las fiestas patronales en una de las grandes señas de identidad del municipio.