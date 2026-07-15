Sagunt reconoce a su infantil femenino subcampeón de España

Sagunt ha rendido homenaje al equipo infantil que logró proclamarse subcampeón de España, un reconocimiento con el que la Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes ha querido poner en valor una temporada que ya forma parte de la historia del club.

El conjunto del BM Morvedre firmó un brillante recorrido hasta alcanzar la final del Campeonato de España, disputado el pasado mes de mayo en el pabellón René Marigil. Tras superar la fase de grupos con pleno de victorias frente al BM Zuazo Femenino, KH-7 BM Granollers y Balonmano Maravillas Benalmádena, las jugadoras eliminaron en semifinales al Fundación Agustinos Alicante antes de caer en la final ante el Aula Valladolid, logrando así el subcampeonato nacional.

Una temporada para el recuerdo

Antes de la cita nacional, el BM Morvedre ya se había proclamado campeón de la Comunitat Valenciana tras imponerse al Fundación Agustinos Alicante en la final disputada en Elche. Ese triunfo le permitió acceder al sector nacional celebrado en Casabermeja (Málaga), donde consiguió el billete para la fase final del Campeonato de España tras vencer al Fundación Victoria 2012.

Reconocimiento del ayuntamiento al equipo. / Ayuntamiento de Sagunt

Durante la recepción, en la que participaron Darío Moreno; el concejal de Deportes, Javier Timón; el vicepresidente del club, José Bonet; el entrenador Juan Ignacio García, así como las jugadoras y sus familias, se destacó el esfuerzo realizado por el equipo a lo largo de toda la temporada.

Moreno afirmó que el subcampeonato es fruto de "muchísimo trabajo, sacrificio y resiliencia" y destacó que las jugadoras "habéis sabido superar los momentos difíciles y trabajar siempre como un equipo". Por su parte, Timón aseguró que este resultado "refuerza la imagen de Sagunt como ciudad del balonmano" y reconoció también la labor del cuerpo técnico y de las familias.

José Bonet, calificó este logro como "el reflejo de todo el trabajo que hay detrás" y recordó que el BM Morvedre ha conquistado esta temporada todos los campeonatos autonómicos de base. En la misma línea, el entrenador señaló que el subcampeonato responde al compromiso y la unión del grupo durante toda la campaña.

En representación de la plantilla, las capitanas Vega López y Nayara Martín agradecieron al ayuntamiento su apoyo y destacaron el trabajo realizado por el cuerpo técnico y sus compañeras, asegurando que "sin ellas nada de esto hubiera sido posible".