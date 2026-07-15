"Tolerancia cero en Sagunt frente a cualquier conducta sexual o exhibicionista en la playa". Esto es lo que ha anunciado el edil del área, Roberto Rovira, después de que la asociación vecinal Almardà Viva denunciara este tipo de comportamientos en los alrededores de la zona nudista y reclamara medidas.

Rovira tiene claro que estos "deben ser perseguidos y sancionados conforme a la legislación vigente" y remarca que "la Policía Local cuenta con todo nuestro respaldo para actuar siempre que exista una conducta que pueda constituir una infracción administrativa o un delito".

También ha querido remarcar que "el nudismo no es el problema. El problema son las conductas sexuales o exhibicionistas en espacios públicos, y mezclar ambas cosas solo contribuye a estigmatizar injustamente a quienes practican una actividad completamente legal".

Nueva señalización de la playa nudista en Sagunt. / Levante-EMV

En este sentido, recuerda que "el nudismo es una práctica legal en España y no puede confundirse ni equipararse con el exhibicionismo o con la realización de actos de carácter sexual en espacios públicos. Son conductas completamente diferentes, tanto desde el punto de vista social como jurídico, y no podemos permitir que se generalice o se criminalice a todas las personas que practican nudismo de forma respetuosa por la actuación aislada de quienes puedan incumplir la ley".

Por ello, resalta que "el ayuntamiento no va a criminalizar el nudismo bajo ningún concepto. Un cuerpo desnudo no constituye por sí mismo una conducta ilícita ni una amenaza para la convivencia".

Refuerzo de la señalización

Después de que tanto Almardà Viva como la asociación vecinal de Almardà Corinto y Malvarrosa demandaran una "delimitación clara" de la zona nudista para evitar confusiones y conflictos, el edil ha destacado que la señalización se ha reforzado. "La playa ya dispone de señalización informando de la existencia de una zona tradicionalmente utilizada para la práctica del nudismo. Además, se acaba de reforzar esa información incorporando nueva cartelería en las talanqueras de acceso con el objetivo de que todas las personas usuarias conozcan esta circunstancia antes de acceder a la playa y puedan decidir libremente dónde desean situarse. Creemos que una información clara favorece la convivencia y evita situaciones de confusión".

Uno de los nuevos carteles. / Levante-EMV

A ello añade: "Nuestro objetivo como ayuntamiento no es enfrentar a unos usuarios con otros, sino garantizar que todas las personas puedan disfrutar de nuestras playas desde el respeto mutuo, el cumplimiento de la legalidad y la convivencia. Las playas son un espacio compartido y en una sociedad plural caben sensibilidades diferentes, pero también debe existir un respeto recíproco entre quienes optan por practicar nudismo y quienes prefieren no hacerlo".

Y concluye: "No podemos permitir que se identifique el nudismo con conductas sexuales o delictivas, porque hacerlo supone trasladar una imagen profundamente injusta de quienes ejercen una práctica plenamente legal y respetuosa".