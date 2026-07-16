Compromís denuncia el bloqueo de las inversiones educativas en Sagunt

La paralización de las inversiones en infraestructuras educativas de Sagunt y el Camp de Morvedre fue el centro del acto organizado por Compromís en la Casa dels Berenguer, donde el diputado en Les Corts Gerard Fullana criticó la gestión del Consell en materia educativa y defendió la enseñanza pública y en valenciano. El encuentro también sirvió para reconocer la movilización de la comunidad educativa durante la reciente huelga convocada en el País Valencià.

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt, Maria Josep Picó, aseguró que el acto permitió hacer "una radiografía" de la situación de la educación pública en la comarca y lamentó la falta de reivindicación, a su juicio, del equipo de gobierno municipal para reclamar inversiones en los centros educativos del municipio.

Plan Edificant

Uno de los principales asuntos abordados fue la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que avala las delegaciones de competencias realizadas por el anterior Consell a distintos ayuntamientos, entre ellos el de Sagunt, para ejecutar obras de mejora de centros educativos dentro del Plan Edificant. Para Fullana, esta resolución demuestra que "el PP mentía para recortar obras con cualquier pretexto. Esta sentencia debe marcar el fin de la trayectoria política tanto de Rovira como de Ortí. No pueden seguir ni un minuto más."

Público que acudió al acto. / Compromís Sagunt

Como ejemplo, el diputado se refirió al proyecto de reforma y ampliación del CIPFP Eduardo Merello, que, según denunció, permanece paralizado tras la declaración de lesividad acordada por el Consell de Mazón. Fullana aventuró que "la actuación, presupuestada inicialmente en más de 13 millones de euros, no comenzará como mínimo hasta el curso 2030-2031".

Asimismo, criticó la aplicación de la denominada Ley de Libertad Educativa: "Esta norma es un ataque directo a la educación en valenciano. Se está detectando en muchos centros de la Comunitat y, sin ir más lejos, en el propio Sagunt, cómo se están abriendo aulas en castellano para cuatro alumnos, cuando la opción ampliamente mayoritaria ha sido el valenciano. Una situación que no se da a la inversa. Es más, hay pueblos de la zona de predominio lingüístico castellano que, a pesar de haber elegido el valenciano, tendrán que matricular a sus hijas e hijos en castellano. ¿Dónde está la libertad en estos casos?", se pregunta.

Reconocimiento

El acto concluyó con un reconocimiento a diversos representantes de la comunidad educativa por su implicación en la enseñanza pública. Entre las personas y entidades reconocidas figuraron la directora del CEIP Ausiàs March, Cristina Rodríguez, quien denunció que su centro ha sido excluido del Plan Edificant sin recibir explicaciones; la portavoz de STEPV, Ester Roca, y el representante de CCOO, Francesc Cayo, que pusieron en valor la implicación del profesorado y de toda la comunidad educativa durante las protestas y avanzaron nuevas movilizaciones a partir de septiembre; así como la portavoz de la Coordinadora per l'Ensenyament en Valencià al Camp de Morvedre (CEVCAM), Fina Mateu, quien reivindicó la trayectoria de la entidad en defensa de la educación en valenciano y agradeció el apoyo mostrado por las familias.