Las fiestas de Sagunt no se mueven

"Solo uno de los cinco procedimientos judiciales -sobre las molestias por ruidos ocasionadas por las fiestas patronales de Sagunt- se ha ganado por parte del demandante", de tal forma que la ubicación del recinto ferial se mantendrá en su actual emplazamiento. Así valora la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, las resoluciones de los tribunales respecto a las quejas de algunos vecinos por la contaminación acústica que sufren en sus hogares durante la segunda quincena de julio.

Según esta información, el primer juicio tuvo lugar en 2018, cuando el juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de València desestimó la demanda presentada por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de Francisco Javier Pérez Peiró, al que se impuso el pago de las costas procesales.

Sí, pero no

Después de que el vecino diera por bueno el compromiso del consistorio de cambiar de ubicación el recinto ferial y dejara pasar algunos años sin denunciar, el segundo capítulo de esta serie se vivió en 2022, también por la protección de derechos fundamentales, que el juzgado de lo contencioso número 6 de València atendió. Sin embargo, el recurso del Ayuntamiento de Sagunt fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Esta victoria en primera instancia alentó al denunciante a volverlo a intentar en 2024 por los mismos motivos, pero en esa ocasión fue el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de València el que rechazó los argumentos de Pérez Peiró, que tampoco tuvo suerte en un primer recurso ante el TSJ y en otro posterior frente al Tribunal Supremo, que le impuso también el pago de las costas por un valor de 2.000 euros, según siempre la información ofrecida desde el ayuntamiento.

Indemnización de "escasa" cuantía

Tal y como informó Levante-EMV, a la cuarta fue la vencida para el hombre que lleva cerca de una década sufriendo cada verano las molestias aparejadas a la proximidad del recinto ferial, especialmente por ruidos, aunque no exclusivamente. Pese a que él ha sido el único en dar el paso de llevar este tema ante los tribunales, asegura que son más residentes quienes padecen esta situación y se han ofrecido a apoyarle en sede judicial.

Vecino que ha denunciado en numerosas ocasionas las molestias que generan las fiestas patronales de Sagunt. / Daniel Tortajada

En esta ocasión fue un procedimiento por responsabilidad patrimonial, que el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de València resolvió en favor del denunciante con la condena al consistorio del pago de 1.200 euros de indemnización, una cuantía "escasa", según Sánchez, que se corresponde con 300 euros por cada noche que se demostró que la contaminación acústica en el interior de la vivienda superaba todos los umbrales contemplados en la legislación.

Último capítulo

El quinto y último capítulo, al menos de momento, se resolvió recientemente, otra vez a favor del consistorio, en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del vecino. Fue el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de València el que desestimó la demanda en primera instancia, un pronunciamiento que fue ratificado posteriormente por el TSJ.

Sobre la posibilidad de retomar la batalla judicial por la vía de la responsabilidad patrimonial, Pérez Peiró se limitaba a señalar tras conocer el último fallo que "seguiré las instrucciones de mi abogado".

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Medidas paliativas

Por lo que respecta a la postura del Ayuntamiento de Sagunt, la concejala de Fiestas pone el acento en que "todos los años se toman medidas" para minimizar el impacto negativo de las fiestas patronales del núcleo histórico, al tiempo que "la programación se equilibra entre el recinto ferial y el casco urbano", en palabras de Patricia Sánchez.