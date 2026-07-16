Huelga de basuras en Sagunt: Más tensión y actos vandálicos

La huelga indefinida de basurasen Sagunt ha vuelto a ser respaldada por un 35% de la plantilla activa, según los datos de la empresa municipal SAG, y ha seguido acompañada tanto de críticas sindicales a los "abusivos" servicios mínimos como de momentos tensos, actos vandálicos y traslados de contenedores para boicotear su recogida.

Pese a la contratación de vigilancia privada en los accesos a las instalaciones de la empresa, no han faltado instantes de gran nerviosismo en este punto entre los piquetes informativos y el personal que acudía a su puesto de trabajo pues, como reconocían en medios sindicales, el hecho de que CC OO y CGT apoyen la convocatoria pero UGT se desmarcara al final de ella ha originado una importante fractura.

Entrada a la empresa durante un piquete. / CC OO

El malestar por las distintas partes ha provocado situaciones muy tensas como la vivida en la primera noche de huelga, cuando un vehículo acabó golpeando a dos personas en un hecho que el conductor atribuyó a una equivocación involuntaria.

Hoy, la sensación de algunos es que "los insultos en la entrada y salida son más agresivos. La gente está preocupada. Parece que algunos vienen de gente que ni es de la empresa", explicaban fuentes consultadas por este diario.

Uno de los piquetes informativos a las puertas de la empresa, hoy. / CC OO

Desde CC OO admiten el malestar pero remarcan que "mayoritariamente, en los piquetes estamos participando gente de la SAG dando información". "La gente lo está sufriendo mucho al ver que los servicios mínimos están haciendo más trabajo del habitual en una jornada normal porque a los trabajadores les encargan más tareas de las que les tocarían. Les ponen de faena hasta arriba para así lograr que el efecto de la huelga se note lo menos posible", explican.

Vandalismo

Mientras el descontento de los huelguistas crece, la pasada madrugada ardieron dos contenedores en la entrada oeste al Port de Sagunt y las llamas provocaron daños la parte trasera de un deportivo Audi que estaba estacionado justo al lado.

Zona donde ardieron varios contenedores y quedó un coche dañado por las llamas. / Levante-EMV

También otros contenedores han amanecido volcados en diversos puntos de la ciudad, con basura desaparramada tanto por las aceras como por zonas de montaña llenas de pinos o sobre campos con maleza.

Daños del coche afectado por el fuego en los contenedores. / Levante-EMV

Indignación vecinal

Esto ha generado una indignación vecinal que se ha visto acentuada aún más en los espacios naturales, tanto por el daño al entorno como por el temor a que acciones de este tipo incrementen el riesgo de incendios forestales en unos días de alerta por calor intenso.

Contenedores volcados en pleno monte en Sagunt. / Levante-EMV

En CCOO han desmarcado al comité de huelga de estas acciones. Tras apuntar que "en Fallas también arden muchos contenedores", consideran que "desde la empresa están magnificando los actos vandálicos con el objetivo de desprestigiar la huelga, dejando el mensaje de que somos violentos y vamos en contra de la ciudad, cuando lo que estamos haciendo es pelear por nuestros derechos", dicen remarcando que "lo importante" es poder retomar el diálogo.