Les Rondalles tomarán Canet con conciertos gratuitos

Les Rondalles tomarán Canet d´en Berenguer durante los dos próximos fines de semana. El municipio estrenará este viernes su I Festival de Rondalles, una nueva cita cultural que reunirá a cuatro agrupaciones. "El acceso a las actuaciones será gratuito, comenzarán a las 22.30 horas, y el festival no tendrá carácter competitivo", expresan desde el ayuntamiento.

Programación

La ubicación del evento será el parque Blasco Ibáñez, que tendrá como primer invitado la actuación de la Coral Rondalla La Senyera de València, fundada en la década de los cincuenta y refundada en 2016, presidida por José Luis Romero, la formación está integrada por cerca de una treintena de componentes, centra su actividad en la difusión de la música tradicional y popular valenciana.

La programación continuará el sábado en la plaza dels Pescadors con la actuación de la Rondalla a Sant Pere de Canet d'en Berenguer, organizadora del festival, creada en 1996, de la mano de Manolo Gorriz. La agrupación cuenta con alrededor de 35 integrantes entre músicos y educandos y combina en su repertorio piezas tradicionales de pulso y púa con pasodobles, jotas, mariachis y versiones de canciones populares de las décadas de los sesenta y setenta.

Rondalla Sant Pere. / Ayuntamiento de Canet

El evento se reanudará el 24 de julio con la participación de la Rondalla "La Cuarentayuna, fundada en 2009 y cuyo nombre oficial es "Quadragintuna Universitatis Valentiae", ya que está integrada principalmente por antiguos tunos de la Universitat de València", según el consistorio. Mientras que el cierre tendrá lugar el sábado 25 de julio, con la Rondalla y Coro de la ONCE de Castellón, una formación nacida en 2004 con el objetivo de fomentar la integración a través de la música cuyo repertorio abarca desde habaneras y boleros hasta versiones de temas de The Beatles.

El alcalde de Canet d'en Berenguer, Pere Antoni, destacó que "la Rondalla Sant Pere es una de las instituciones culturales más queridas de nuestro pueblo y una auténtica seña de identidad de nuestra forma de ser. Que haya puesto en marcha esta iniciativa, abierta a todos los vecinos y vecinas, es otro de los motivos para estarles agradecidos".