Una peña conmemorará sus 25 años en Sagunt con un concierto gratis en el centro de la ciudad

La Peña Los Peta'2 conmemorará este verano sus 25 años de historia en las fiestas patronales de Sagunt con una gran celebración sin precedentes en la ciudad. La fiesta tendrá lugar este viernes 17 de julio de 2026 en la Plaza Cronista Chabret. La cita combinará música en directo, en un ambiente festivo garantizado.

El plato fuerte de la noche será la actuación de Replay, un grupo especializado en rendir homenaje al pop español de las décadas de los 80 y 90, que ofrecerá un concierto desde las 22:30 hasta la 1:00 horas.

Detrás del evento hay meses de trabajo. "Los 42 socios que integran actualmente la peña comenzaron a preparar la celebración el pasado año y han realizado una importante inversión económica para conmemorar un aniversario que consideran muy especial", según explica a Levante-EMV el secretario de la entidad, Alejandro García.

Cartel del evento. / Peña Los Peta’2

Desde la organización destacan que la celebración pretende convertirse en un acto especial, con un repertorio que repasará algunos de los grandes éxitos de una de las épocas más emblemáticas de la música española, en una propuesta pensada para reunir a varias generaciones.

Además de la actuación musical, el programa incluirá diversas sorpresas, en un ambiente que busca reunir tanto a los integrantes de la peña como a vecinos y visitantes bajo lema "¡No te lo pierdas! ¡Lo vamos a petar!".