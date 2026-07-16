Sagunt homenajea a un gimnasta tras sus 16 medallas

Sagunt ha querido reconocer la brillante temporada firmada por el gimnasta porteño Hugo Valero. El ayuntamiento ha rendido homenaje al deportista, de 17 años, por los resultados obtenidos durante el último curso y por su convocatoria con la selección española júnior, con la que disputará el Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica el próximo mes de septiembre en Pamplona.

Una temporada de 16 medallas

En su primer año compitiendo con el Club Aeróbic Moncada en categoría júnior, Hugo Valero ha conquistado un total de 16 medallas: nueve oros, seis platas y un bronce, obtenidas en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales. Entre sus resultados más destacados figuran dos oros y una plata logrados en el Campeonato de España.

El gimnasta comenzó a practicar esta disciplina con cuatro años en el Colegio María Inmaculada del Port de Sagunt. Tras su paso por el Club Aeróbic Sagunt, esta temporada ha dado el salto al equipo de élite del Club Aeróbic Moncada, una progresión que le ha dado la oportunidad de representar a su país en el Mundial junior.

Reconocimiento a Hugo Valero en el ayuntamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

Reconocimiento institucional

La recepción ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio y ha contado con la presencia del Darío Moreno y del concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, quienes felicitaron al joven deportista por una campaña en la que ha logrado consolidarse como una de las promesas de esta disciplina.

Durante el acto, el alcalde Darío Moreno aseguró que este tipo de homenajes "es de justicia debido al mérito deportivo", al tiempo que destacó que contribuyen a situar a Sagunt como una ciudad referente en el ámbito deportivo. Asimismo, puso en valor el esfuerzo y el sacrificio necesarios para alcanzar el nivel competitivo demostrado por Hugo Valero y aseguró que su ejemplo sirve de inspiración para otros jóvenes deportistas.

Por su parte, Javier Timón hizo extensivo el reconocimiento a la familia del gimnasta y subrayó que el apoyo del entorno resulta fundamental para que un deportista pueda desarrollar su carrera. Además, le deseó suerte de cara al Campeonato del Mundo y mostró su confianza en que volverá a recibir nuevos reconocimientos por sus futuros éxitos.

El joven deportista agradeció el homenaje recibido por parte del ayuntamiento y destacó la acogida y el apoyo que ha encontrado en el Club Aeróbic Moncada desde su incorporación esta temporada.