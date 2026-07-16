Sagunt refuerza su promoción turística a través de nuevos contenidos audiovisuales

La promoción turística de Sagunt da un paso más hacia el entrono digital. El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, ha creado nuevos contenidos audiovisuales y gráficos con el objetivo de reforzar la imagen del municipio como destino sostenible y adaptarse a las nuevas formas del consumo de información en internet y las redes sociales.

La iniciativa, financiada por los fondos de Next Generation EU, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), y apuesta por la producción de videos, imágenes e infografías que pongan en valor el patrimonio histórico, cultural y nacional de la ciudad.

Videos promocionales como protagonistas

El proyecto contempla la elaboración de campañas digitales dirigidas a distintos perfiles de visitantes, en las que los vídeos promocionales tendrán un papel protagonista para mostrar los principales atractivos turísticos de Sagunt. Además, se ha creado un banco de recursos gráficos formado por piezas para redes sociales, creatividades e imágenes adaptadas a los formatos digitales más utilizados.

Vista del Grau. / Ayuntamiento de Sagunt

La actuación se enmarca en las campañas de promoción digital y comunicación del PSTD, con el objetivo de reforzar la competitividad turística del municipio y potenciar su patrimonio monumental, mediante herramientas digitales.

Asimismo, el proyecto incluye una estrategia de comunicación que combinará acciones de promoción de la oferta turística, campañas de sensibilización sobre turismo sostenible dirigidas a la ciudadanía y sistemas de evaluación para medir el impacto de las distintas iniciativas desarrolladas.