La industria de Morvedre coge impulso antes de la gigafactoría

Más personal y menos facturación. Ese es el último balance de las principales magnitudes industriales en el Camp de Morvedre, según el estudio que elabora anualmente el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), sobre la base de la encuesta estructural de empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Mediante la aplicación de técnicas de estimación en pequeñas áreas, este trabajo desagrega los datos por comarcas que, en el caso del Camp de Morvedre, reflejan una cifra neta de negocios a lo largo de 2024 por encima de los 2.583 millones de euros.

En una modesta séptima posición entre las 16 comarcas de la provincia de València, esta facturación supone tanto una reducción del 8,6 % respecto al ejercicio anterior, cuando superó los 2.826 millones de euros, como el segundo año consecutivo de descenso, ya que en 2022 alcanzó su máximo histórico con más de 3.555 millones de euros. En una serie estadística inaugurada en 2008, cuando la cifra de negocios de la industria del Camp de Morvedre rozaba los 2.000 millones de euros, la comparativa con hace una década refleja un crecimiento del 71,2 %, y del 28,3 % en el balance del último lustro.

Más personal

El reciente descenso en la facturación industrial no resulta alarmante, porque en el horizonte ya se vislumbra el impacto que tendrá la puesta en marcha de la gigafactoría de PowerCo en Parc Sagunt II. Otro detalle de este informe que resulta alentador es que, si bien durante 2024 se redujo la cifra de negocios de las empresas, al mismo tiempo se incrementó la mano de obra empleada, así como el gasto derivado de los salarios de este personal.

Vistas de varias empresas industriales de Sagunt. / Daniel Tortajada

Estas subidas se traducen en que, según siempre las estimaciones del IVE, la industria comarcal tenía bajo contrato laboral a casi 4.900 trabajadores, a quienes remuneró con casi 170 millones de euros. Según estos números, el sueldo medio rebasó ligeramente los 34.500 euros anuales. Los crecimientos respeto al ejercicio anterior, cuando el promedio de los emolumentos era de poco más de 33.500 euros, se quedan en un 2,7 % en la cantidad de mano de obra y un 6,3 % en los salarios.

Máximos históricos

También en 2022 se establecieron los máximos históricos en estas dos variables, con casi 5.500 empleados vinculados al sector industrial del Camp de Morvedre, que se embolsaron casi 190 millones de euros. El sueldo medio, sin embargo, se quedó 133,39 euros anuales por debajo de la referencia más reciente, según las estadísticas del IVE.