El Club Gimnasia Sagunt cierra la temporada con un bronce en el Campeonato de España
El conjunto infantil de 8 a 10 años logró el tercer puesto en la competición disputada en Huesca
El Club Gimnasia Sagunt pone el broche a la temporada con una destacada actuación en el Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo, celebrado del 10 al 12 de julio en el Palacio de Deportes de Huesca, en el que consiguió una medalla de bronce y diferentes puestos a destacar en la élite nacional.
Resultados por edades
El mejor resultado para el club llegó en la categoría infantil de 8 a 10 años, en la que las gimnastas se hicieron con la tercera posición, subiendo al podio nacional tras la gran actuación. Además, el club también contó con la representación de otros tres equipos infantiles. El conjunto de 10 a 12 años finalizó en la décima posición, mientras el equipo de 12 a 14 años quedo en octavo lugar. Por otra parte, el los de 10 a 12 años del programa corto terminaron en un meritorio sexto puesto.
Con estos resultados, el Club Gimnasia Sagunt despide la temporada tras participar en una de las principales competiciones del calendario nacional de esta disciplina. Desde la entidad destacaron su satisfacción por el trabajo realizado durante el curso y mostraron su orgullo por "la evolución de cada equipo y por cerrar la temporada con esta importante competición".
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