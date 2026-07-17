Faura recibe uno de sus músicos con mayor proyección internacional en el ciclo Vicent Garcés

Faura vuelve a poner el foco en el talento local este sábado 18 de julio, con la actuación del percusionista Ferran Mechó, uno de los músicos procedentes del municipio con mayor proyección internacional, que regresará a su localidad natal para protagonizar el tercer concierto el XVIII Cicle de Música Valenciana i de Cambra "Vicent Garcés".

La cita tendrá lugar en la plaza de l'Hostal, donde el músico faurero presentará Ritual, un espectáculo de percusión contemporánea creado junto al timbalero austríaco Lorenz Gerl dentro del proyecto Pulse 6020. La entrada será libre y gratuita.

De Faura a una orquesta internacional

La alcaldesa de Faura, Consol Duran, ha destacado el carácter especial que tiene este concierto para el municipio al contar con uno de sus vecinos como protagonista. "Es un verdadero orgullo, como faureras y faureros, poder disfrutar del talento de vecinos como Ferran, un joven que inició sus estudios en su pueblo, en la Escuela de Música Joan Garcés Queralt, y que, a pesar de su juventud, ya está triunfando internacionalmente", ha señalado.

Tanto Ferran Mechó como Lorenz Gerl se formaron en la Universidad de las Artes de Zúrich, considerado uno de los principales centros de formación en percusión orquestal del mundo. En la actualidad ambos comparten plaza como solistas en la Orquesta Sinfónica del Tirol de Innsbruck, en Austría.

Cartel del evento. / Ayuntamiento de faura

El programa Ritual propone un recorrido por distintos lenguajes de la percusión contemporánea, combinando influencias de la música clásica, las tradiciones populares y sonoridades próximas del mediterráneo. El repertorio incluye obras de compositores como Emmanuel Séjourné, Tomer Yariv, Ivan Trevino o Astor Piazzolla, en un evento concebido como un viaje que sonoro que alterna momentos de gran energía y virtuosismo con otros de mayor delicadeza expresiva.

Duran también ha subrayado el marcado protagonismo de artistas locales en la presente edición del ciclo, recordando que tres de los cuatro conciertos programados este verano tienen como protagonistas a vecinos de Faura. "Ofrecerles este espacio, el escenario de nuestro querido ciclo, es el mejor homenaje que podemos rendirles", ha afirmado.

Carmen Bosó cerrará el ciclo

Tras la actuación de Ferran Mechó y Lorenz Gerl, el XVIII Cicle Vicent Garcés concluirá el próximo 25 de julio con el recital On naix una veu, protagonizado por la soprano faurera Carmen Bosó, acompañada al piano por Aida Velert.

Bosó llega a esta cita tras convertirse recientemente en finalista del programa de Televisión Española Aria, locos por la ópera, poniendo el broche final a una edición que ha apostado especialmente por el talento nacido en Faura.