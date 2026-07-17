Quartell levanta hoy el telón de sus fiestas con la emblemática Plantà del Pi

Quartell ya está listo para abrir este viernes, 17 de julio, una nueva edición de sus fiestas patronales, una cita que volverá a convertir las calles del municipio en el gran punto de encuentro de vecinos y visitantes durante más de una semana. La programación combina algunos de los actos más arraigados de la tradición local con propuestas pensadas para todas las edades, desde la infancia hasta las personas mayores, en una edición marcada por el protagonismo de los festeros de 2026.

La Plantà del Pi volverá a marcar el inicio simbólico de las celebraciones tras la tradicional cena de reencuentro vecinal. A partir de ese momento, Quartell dará paso a unos días en los que la música, la pólvora, los festejos taurinos, los actos religiosos y la convivencia volverán a llenar cada rincón del municipio.

Las representantes de los festeros, Clara Godos y Claudia Mercé, aprovecharon el pregón para invitar a la ciudadanía a disfrutar de unas fiestas «llenas de participación, ambiente, alegría y de momentos que se quedarán grabados por siempre en la memoria». En nombre del grupo recordaron cómo, siendo niños, recreaban los principales actos festivos jugando a ser festeros y cómo ahora, con 24 años, afrontan la organización con la misma ilusión que entonces, apostando por unas celebraciones basadas en el respeto, la convivencia y la tolerancia.

Los doce festeros de este año asumen la responsabilidad de coordinar una programación que arrancará el viernes con una de las noches más esperadas. La Plantà del Pi estará acompañada por la música de charanga, el correfoc, la tradicional cordà y la actuación de la orquesta La Tribu, en una combinación que situará a la pólvora y la música como protagonistas del primer gran día festivo.

Búscate en las fiestas de Quartell / Levante-EMV

El fin de semana continuará con otra de las grandes citas del calendario, los bous al carrer. El sábado se celebrará el esperado primer bou, que cada año reúne a centenares de corredores y aficionados. En esta ocasión se exhibirá Renacimiento, del hierro de Margalhos, mientras que la Peña Amigos de Xavelín presentará a Vicuño, de la ganadería Rocío de la Cámara Ysern. La jornada taurina se completará con el embolado y continuará por la noche con nuevas propuestas musicales.

Los actos religiosos ocuparán un lugar destacado durante los dos domingos festivos. El primero estará dedicado al Ángel Custodio, con la participación de los festeros y la tradicional Nit d’Albaes, uno de los momentos más emotivos del programa, cuando familiares y amigos reciben el canto a las puertas de sus domicilios. El segundo domingo llegará el turno de Santa Anna y de los patronos Abdón y Senén, en una jornada especialmente significativa para los fieles.

Los más pequeños también contarán con una jornada reservada para ellos. El Día del Xiquet incluirá despertà, teatro, merienda, juegos de agua y el tradicional espectáculo de Escala en Hi-Fi, además de diferentes actividades de ocio que permitirán a la infancia convertirse en protagonista de la fiesta.

El concejal de Fiestas, Pepe Sebastián, destaca que la programación busca implicar a todos los sectores de la población. «Intentamos programar para la infancia, la juventud y las personas mayores, sin olvidar a jubilados y pensionistas. Queremos que todos encuentren su espacio y se sientan parte de un pueblo arraigado a su cultura, que mira hacia adelante, acoge e integra», señala.

La tradición taurina volverá a tener un papel destacado durante la semana. El martes será el Día Grande de la Penya Taurina, que presentará a Jinete IV, de Fernando Sampedro, mientras que el jueves será el turno de la Peña El Picadero con Guapito, de Hermanos Serrano.

Uno de los momentos con mayor capacidad de convocatoria volverá a ser el Día dels Quintos y la popular Xopà. La acequia volverá a convertirse en el escenario de una celebración marcada por el agua, las charangas, la comida de hermandad y el ambiente festivo entre quienes comparten año de nacimiento, antes del tradicional baile amenizado por la orquesta Montesol.

La Cabalgata de Quartell en imágenes / Daniel Tortajada

Las fiestas también tendrán espacio para recordar a quienes las hicieron posibles hace 25 años y para homenajear a los festeros que celebran sus bodas de oro. Además, los quintos que este año alcanzan la mayoría de edad asumirán un papel protagonista en diferentes actos del programa.

La recta final llegará con el concurso de paellas, la cabalgata de disfraces y la actuación de la orquesta Titànic, sin olvidar una de las señas de identidad de las fiestas de Quartell: la pólvora. Las despertades, mascletaes nocturnas, el correfoc y la cordà, organizadas con la participación de Amics de la Cordà y de la Pirotecnia Lluch, pondrán el broche a una semana en la que la Vall de Segó volverá a hacer de sus calles un espacio de encuentro, tradición y convivencia.