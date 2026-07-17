Petrés enciende el verano con sus fiestas en honor a Sant Jaume

Petrés ya tiene todo preparado para celebrar las fiestas de Sant Jaume 2026 con una programación que volverá a convertir el municipio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Hasta el 26 de julio, el calendario festivo reunirá propuestas deportivas, culturales y de ocio pensadas para todas las edades, con el objetivo de mantener vivas las tradiciones y dinamizar la vida social del municipio durante el verano.

La programación ya arrancó el pasado viernes con la tradicional Semana Esportiva, que tendrá lugar hasta el 26 de julio con diferentes competiciones y actividades deportivas. Uno de los momentos más esperados llegará con la undécima edición de las Vetllades en l’Ermita, un ciclo que volverá a llenar de cultura el emblemático enclave de Petrés. Por su parte, este viernes 17 de julio se proyectará la película La invasió dels bàrbars, dirigida por Vicent Monsonís; el sábado 18 será el turno del concierto de Germans Penalba; y el domingo 19, Joaquín Sorolla será el protagonista de un espectáculo que combinará palabra, música y danza.

Las celebraciones continuarán durante la última semana de julio con una agenda repleta de propuestas. El martes 21 se celebrará la cena benéfica de la Junta Local Contra el Cáncer; el miércoles 22 tendrá lugar un taller de cerámica al aire libre; y el jueves 23 se realizará la tradicional Volta al Terme. El viernes 24 la plaza acogerá una cena popular seguida del concierto familiar de Hits Band Kids, mientras que el sábado 25 se ofrecerá un taller didáctico a cargo del grupo Sport Dance Utiel.

La programación ha sido diseñada para combinar actos consolidados con nuevas propuestas, ofreciendo alternativas tanto para quienes buscan disfrutar de la cultura como para quienes prefieren compartir actividades al aire libre en familia. El ayuntamiento apuesta un año más por unas fiestas participativas, en las que la música, el patrimonio y el deporte conviven para reforzar el carácter cercano de unas celebraciones profundamente arraigadas en la localidad.

Vetllades en l’Ermita

Las Vetllades en l’Ermita volverán a convertirse en uno de los principales atractivos del programa gracias a un formato que une cine, música y artes escénicas en un entorno singular. Tras más de una década de trayectoria, este ciclo se ha consolidado como una cita imprescindible del verano en Petrés, atrayendo cada año a numerosos asistentes que disfrutan de la cultura al aire libre en un espacio cargado de historia.

Concierto en la ermita de Petrés. / Levante-EMV

El broche final llegará el domingo 26 de julio con una de las citas más entrañables de las fiestas. A partir de las 18.30 horas se repartirá horchata con fartons entre los asistentes y, a continuación, la Unió Musical de Petrés ofrecerá el tradicional Concierto de Sant Jaume, poniendo el punto final a dos semanas de actividades en las que la convivencia, la cultura y la participación ciudadana volverán a ser las grandes protagonistas.