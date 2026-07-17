La huelga de basuras en Sagunt no cesa y complica un fin de semana clave

La huelga indefinida de basuras en la empresa municipal que presta el servicio, la SAG, proseguirá en Sagunt con una fractura sindical aún mayor a la de los últimos días y en un fin de semana especialmente complicado con la coincidencia de la Xopà que abre las fiestas patronales con los actos taurinos, la afluencia a las playas y las tres pantallas gigantes que se colocarán para seguir el mundial en las calles. Aunque había algunas esperanzas puestas en la reunión de seguimiento prevista para este viernes, al final todo ha estallado sin entrar a negociar nada, pues los dos sindicatos convocantes (CC OO y CGT) han rechazado reunirse con dos ediles tras hablar estos antes con UGT, la organización mayoritaria en la firma que decidió no apoyar la movilización tras la última oferta realizada por el alcalde, Darío Moreno.

La presencia de representantes de UGT había calentado los ánimos de los otros dos sindicatos al considerar estos últimos que no debían participar en el encuentro dado que su organización se había desmarcado. Sin embargo, los servicios jurídicos de la empresa municipal entendían que sí podían hacerlo a título individual como integrantes del comité de huelga. Esto es lo que ha defendido sin éxito el concejal delegado de la SAG, Jorge Vidal, junto a la teniente de alcalde, María José Carrera. Por ello, ante la negativa a una reunión conjunta y como las delegadas de UGT habían llegado antes, se les ha atendido a solas con idea de repetir luego el encuentro con CGT y CCOO.

Basura fuera de los contenedores en Sagunt. / Levante-EMV

Sin embargo, estos dos sindicatos se han sentido ninguneados al oír que ya habían valorado previamente las incidencias con UGT y han dedidido irse. "Ha sido una tomadura de pelo", decía a Levante-EMV el presidente del comité de empresa, Pedro Jesús Martínez, mientras desde el ayuntamiento lamentaban lo ocurrido y se insistía en la voluntad de escuchar a todas las partes, "teniendo en cuenta además el derecho de las delegadas de UGT a participar en la reunión porque en su día se integraron en el comité de huelga".

Desde UGT se ha lamentado luego que tanto CGT como CCOO les "veten el acceso a las reuniones con la empresa por no seguirles la corriente en esta huelga". A ello añaden que, "como sindicato mayoritario" en la SAG, considera que "debe defender los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras en todas las reuniones que sean concernientes a ellos. Lo que nos parece incomprensible es que se vete la pluralidad y se llegue a insultos y amenazas hacia nuestras delegadas", indican además de dejar claro que su organización "no parará de negociar hasta que exista el mejor convenio posible para los trabajadores de la SAG".

Daniel Tortajada

"No ayuda a pacificar"

Mientras el seguimiento de la huelga ha vuelto a situarse entorno al 35% y el foco de quienes la respaldan está puesto en el cumplimiento estricto de los servicios mínimos, la persistencia del conflicto ha suscitado otra reacción en el ámbito político. El secretario local de Compromís, Albert Oliver, incluso se ha referido a lo ocurrido esta mañana y ha lamentado “el tratamiento recibido hoy por los sindicatos convocantes de la huelga en la SAG, CGT y CCOO, por parte del equipo de gobierno del PSOE. Han preferido reunirse solo con UGT, sindicato que no secunda la huelga, para hablar de los servicios mínimos y, paradójicamente, dejar a las puertas del despacho de alcaldía las trabajadoras y los trabajadores que la gerencia de la SAG había convocado a una reunión”. “Esta actitud no ayuda a pacificar un conflicto laboral de importantes consecuencias e impacto social”, concluye.

Basura amontonada fuera de los contenedores. / Levante-EMV

Dimisión de Jorge Vidal

Así, Compromís per Sagunt ha pedido la dimisión del concejal responsable de la empresa municipal SAG, Jorge Vidal, ante “la ineficacia en la gestión de los residuos urbanos durante toda la legislatura y la carencia de habilidades de todo el equipo de gobierno del PSOE a la hora de gestionar el conflicto laboral que afecta a la limpieza y la salubridad de la ciudad, atendiendo a que la negociación se inició el pasado noviembre”, asegura Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Sagunt.

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“Es momento que el concejal Vidal dé un paso al lado y deje la SAG porque se ha comprobado que a pesar del aumento de inversión millonaria –vehículos, equipo directivo, contenedores ineficientes, etc- y la subida de la tasa municipal de basura un 100%, es decir, el doble, las calles y plazas del municipio presentan una cantidad de suciedad inaceptable para nuestra ciudadanía. Nos merecemos gestores públicos a la altura de nuestra ciudad”, añade Picó.