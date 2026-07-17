Huelga de basuras en Sagunt: El comité condena actos vandálicos e IP ve “imprescindible” un acuerdo

La huelga en el servicio de basura y aseo urbano de la empresa municipal de Sagunt se deja ya notar en diversos puntos de la ciudad con acumulación de basura fuera de los contenedores, pese a los esfuerzos de los servicios mínimos. Si esto ya se vio ayer por la tarde, cuando se cumplía la segunda jornada de la movilización en lugares como el barrio de Baladre, ese tipo de estampas aumentaban esta mañana.

Cuando se entra en el tercer día de la movilización, el comité de huelga ha querido condenar los actos vandálicos que han acompañado la movilización en sus tres primeros días y han supuesto daños. De hecho, anoche mismo ardió otro contenedor por la zona de la playa del Port de Sagunt mientras muchos huelguistas estaban en la puerta de la SAG.

Si desde CC OO ya informaron ayer a preguntas de Levante-EMV que el comité de huelga de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG) se desmarcaba de estos hechos, ahora ha sido el mismo colectivo el que ha querido dejar clara su postura en un comunicado.

Acumulación de basura junto a contenedores del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

En él, han denunciado "de forma contundente" el incendio de contenedores que se produjo la noche del 15 al 16 de julio y que, como informó este diario, provocó daños en un coche aparcado justo al lado.

"Las personas que están secundando esta huelga no apoyan acciones que dañen el material público ni privado", recalcan, saliendo así al paso "del bulo se esté extendiendo en la población de Sagunt".

"No vamos a permitir que nos criminalicen de acciones que no hemos realizado y que lo único que pretenden es deslegetimizar una huelga que se está realizando desde la más absoluta transparencia y coherencia", resaltan.

Daniel Tortajada

Iniciativa Porteña ve “imprescindible” un acuerdo

En el plano político, Iniciativa Porteña (IP) ha sido el primer grupo municipal en pronunciarse públicamente, más allá de que ediles como Roberto Rovira (EU-Unides Podem) acudiera en el inicio de la movilización a dar su apoyo al comité. Para IP, es “imprescindible” llegar a un acuerdo con los trabajadores de la SAG.

Por ello, unas 12 horas antes de una reunión prevista hoy entre el comité de huelga, responsables de la empresa y el ayuntamiento para hacer seguimiento de la movilización, IP reclama la "implicación directa del alcalde, Darío Moreno", en la resolución del conflicto laboral que mantiene paralizado el servicio de aseo urbano, una situación que consideran "insostenible por las consecuencias que va a tener para la salud pública y la imagen de contenedores desbordados".

Acumulación de basura junto a contenedores del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Eduardo Márquez, portavoz de Iniciativa Porteña señala que: “La prioridad en estos momentos debe ser alcanzar un acuerdo entre las partes mediante el diálogo y la negociación”, instando al alcalde a liderar personalmente ese proceso. "No estamos ante un conflicto cualquiera. Hablamos de un servicio esencial cuya paralización está afectando a miles de vecinos y visitantes, por lo que el máximo responsable de la empresa, como presidente de la misma, no puede mantenerse al margen", dicen después de que Moreno ya se reuniera con trabajadores antes de la huelga, en un gesto que también le valió críticas debido a la ausencia en esa reunión del comité de empresa.

Desde Iniciativa Porteña, en cualquier caso, resaltan que “la responsabilidad política e institucional recae directamente sobre el señor Darío Moreno y el concejal delegado de la SAG, Jorge Vidal", dicen recordando que el alcalde ostenta la presidencia de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG).

La formación segregacionista muestra además "su preocupación" por "la ausencia de unos servicios mínimos suficientes en un momento especialmente delicado con el inicio de las fiestas en Sagunto y la previsión de una gran afluencia de personas durante los próximos días, incluida la celebración de actos como las tres pantallas gigantes para ver la final del Mundial". Al respecto, Márquez indica que: “La acumulación de residuos puede agravarse considerablemente si no se alcanza una solución inmediata, es algo imprescindible si no queremos presenciar una situación completamente desbordada”, dicen augurando "problemas de higiene muy graves" al coincidir también con el verano y las altas temperaturas.

En este sentido, Márquez considera que la respuesta del ayuntamiento "no puede limitarse a adoptar medidas provisionales mientras el conflicto continúa abierto". Según explica Márquez: “Resulta difícil justificar el desembolso económico destinado a la contratación temporal de cinco vigilantes jurados diarios durante un periodo inicial de diez días cuando esos recursos podrían destinarse a reforzar la negociación y favorecer un acuerdo que permita recuperar cuanto antes la normalidad del servicio”, dicen respecto a la medida adoptada para garantizar la entrada y salida de trabajadores de la empresa mientras los huelguistas protagonizan piquetes informativos; una contratación que, como apuntan desde la SAG, se sufraga desde una partida diferente a la destinada a pagar al personal.

"Los recursos públicos deben emplearse con eficacia y orientarse a solucionar el problema de raíz. La ciudadanía necesita soluciones definitivas, no actuaciones temporales que únicamente intentan paliar las consecuencias de la huelga sin abordar su origen”, continua Márquez.

Márquez hace un llamamiento a la responsabilidad institucional para evitar que la situación continúe deteriorándose en los próximos días: “Desde el ayuntamiento y la gerencia de la SAG, deben ejercer el liderazgo que les corresponde, reunir a las partes y trabajar con voluntad para cerrar un acuerdo cuanto antes. Los vecinos merecen una respuesta eficaz y una solución definitiva a un problema que no puede prolongarse por más tiempo, especialmente en estas fechas tan señaladas”.