El Ministerio da por terminada la regeneración del litoral norte de Sagunt y achaca a la Generalitat la falta de lavapiés en una playa

El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado a preguntas de Levante-EMV que la regeneración del litoral norte de Sagunt "ya está terminada y recibida". Además, ha descartado incluyera la reposición del servicio de lavapiés de la playa de la Malvarrosa, teniendo en cuenta que éste ya no funcionaba antes de que se comenzara la obra estatal que implicó un macrotrasvase de arena.

Esto contrasta con la interpretación realizada por la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa después de denunciar la falta de servicio de lavapiés en esta última zona, pues la entidad interpretaba que la nueva puesta en marcha del servicio formaba parte de las labores de reposición asumidas por el Ministerio.

Desde Costas se remarca que la administración responsable de reactivar ese servicio es la Generalitat, concretamente, Turisme Comunitat Valenciana, que es la que lo instaló. "Es su competencia y máxime cuando no había ningún lavapiés que funcionara previamente a las obras", apuntan.

Aunque la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa ha criticado que tanto lavapiés como talanqueras y pasarelas acabaran desperdigados en varios puntos de la playa, dando una nefasta imagen, desde el Ministerio centran sus explicaciones en los primeros. "Lo que hicimos fue apartarlos durante las obras y luego ubicarlos donde creíamos que era óptima su colocación pero sin conectar", afirman sin hacer alusión a otros elementos que acabaron "olvidados" tanto por los alrededores de la playa nudista como en otras zonas de la Malvarrosa.

Imagen de los lavapiés junto a la gola hace unos días. / Asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa

Ubicación provisional "consensuada"

Desde el Ministerio añade que la ubicación provisional buscada a la instalación de lavapiés "fue consensuada con el edil de Playas, Roberto Rovira", aunque este lo ha negado a este diario. "Debieron haber hablado con algún responsable de la empresa municipal SAG. Pero, desde luego, conmigo, no", afirma.

El concejal admite que inicialmente no veía mala idea que, después de la regeneración, los lavapiés se dejaran provisionalmente en la playa, "siempre de una forma correcta y ordenada, que no diera mala imagen". Esto lo justifica en una cuestión: "El director general de Turismo de la Generalitat Valenciana se comprometió conmigo a arreglar toda la instalación este verano. Por tanto, no hubiera pasado nada si, como dijeron, iban a rehacer enseguida toda la instalación".

Después de confirmar con Turismo que los lavapiés de la Malvarrosa no se podrán reponer este verano porque aún no está redactado el proyecto, el edil remarcaba que ese departamento autonómico es el que la que debía haber recogido y dejado a buen recaudo toda la instalación cuando los temporales la inutilizaron antes del verano pasado". "Nosotros les avisamos de los daños desde el primer momento y aunque el agua dejó a la vista numerosas canalizaciones, nunca las recogieron y los bañistas el año pasado ponían la toalla junto a ellas", añade.

"Reposiciones olvidadas"

La delegación de Playas, en cualquier caso, sigue preparando un escrito al Ministerio con las reposiciones "olvidadas", como la colocación de talanqueras en algunos puntos del cordón dunar.

Mientras, la presidenta de la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris, insiste en la necesidad de que todos los servicios "se repongan cuanto antes, sea cual sea la administración responsable", dice lamentando también "el deterioro de muchas de las pasarelas que han puesto, con lamas rotas y algunos clavos a la vista".