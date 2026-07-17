El museo arqueológico de Sagunt ve frenada una inversión de más de 400.000 €

La rehabilitación del Museo Histórico de Sagunt (MUHSAG) que había impulsado la Conselleria de Cultura después de más de año y medio de trámites ha quedado frenada en seco. Aunque el departamento sacó a concurso las obras hace unos meses por más de 400.000 euros, la falta de interés de las empresas por llevarlas a cabo ha obligado a declarar desierto un concurso que se esperaba en la ciudad desde hace casi dos años.

Esta intervención fue anunciada por el departamento autonómico después de que, en otoño de 2024, Levante-EMV informara de que las goteras y grietas en el pladur habían obligado a clausurar la segunda planta del museo; un cierre parcial que volvió a repetirse el pasado enero y se solventó tres meses después.

Con un presupuesto total de 402.277,68 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución previsto de 25 semanas, la intervención tenía por objeto la puesta a punto de este inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) tanto a nivel arquitectónico como en elementos deteriorados de su musealización.

Por un lado, pretendía resolver diversos problemas detectados en esta antigua casa señorial situada en plena subida al Castillo, principalmente humedades "provocadas por el paso del tiempo y la falta mantenimiento efectivo y modernización de sus instalaciones", como se apunta en el proyecto redactado por el arquitecto saguntino Fernando Cos-Gayón.

Para controlar estas humedades que en la planta baja se observa en forma de manchas y descorchados del revestimiento de los muros, se prevé instalar un sistema de electroósmosis "que se caracteriza por su bajo grado de intervención, ya que permite controlar la humedad ascendente sin necesidad de realizar actuaciones invasivas sobre la fábrica existente", como se explica en informes técnicos a los que ha tenido acceso este diario.

Zona interior con humedades donde antes se proyectaba el audiovisual. / Levante-EMV

También se quiere intervenir en la fachada recayente a la calle Dolors, donde se aprecian numerosas manchas de humedad de carácter generalizado, colocando una canaleta longitudinal en el borde de cubierta "con el objetivo de recoger eficientemente el caudal de escorrentía y canalizarlo hacia los puntos de bajante, evitando así su vertido directo sobre la fachada". A esto se le suma la sustitución de un vierteaguas bajo una de las ventanas y otra intervención para atajar manchas de humedad en un falso techo.

Otro punto donde se quiere actuar es en el suelo laminado de madera, que presenta irregularidades en algunos puntos además de roturas. Así, se prevé la demolición de las zonas afectadas, analizar posibles patologías ocultas e instalar un nuevo pavimento, así como sustituir el sistema de climatización.

Tras años con paneles expositivos deteriorados o dañados que empobrecen la calidad de la visita, la actuación ha previsto su reparación o sustitución. Además, se prevé reemplazar el viejo sistema audiovisual del museo que había dejado de funcionar hace tiempo para reemplazarlo por uno digital de última generación.