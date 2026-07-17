Sagunt: El PP denuncia que el sonómetro contra el ruido de motos "se ha quedado en un simple titular"

El sonómetro adquirido para controlar el ruido de las motocicletas y ciclomotores "se ha quedado en un simple titular", a juicio del PP local, que denuncia que los vecinos continúan soportando problemas de contaminación acústica sin percibir un aumento de los controles.

Los populares recuerdan que hace unos meses, el equipo de gobierno anunció la adquisición de sonómetro de precisión, junto con el equipamiento necesario y la formación de agentes de Policía Local, con una inversión de 18.143,95 euros. Según el PP, el aparato se presentó como una herramienta para reforzar la vigilancia sobre las emisiones acústicas de motocicletas y ciclomotores, aunque consideran que, una vez realizado el anuncio, no ha tenido la aplicación esperada.

Control de la Policía Local. / Redacción Levante-EMV

El portavoz del PP, Ximo Catalán, sostiene que "el problema no era comprar un aparato, sino utilizarlo" y afirma que, si los vecinos "siguen llamando para denunciar las molestias y no perciben que se estén realizando controles de forma habitual, es evidente que algo está fallando".

Controles diarios

Ante esta situación, el grupo municipal popular propone que la Jefatura de la Policía Local incorpore controles acústicos diarios, aunque sean de corta duración y distribuidos entre los distintos turnos, aprovechando tanto el sonómetro como la formación recibida por los agentes."Con apenas unos minutos de control cada día se trasladaría un mensaje claro de vigilancia y cumplimiento de la normativa. No se trata de hacer grandes despliegues, sino de tener voluntad para utilizar una herramienta que ya ha pagado toda la ciudadanía", defiende Catalán.

El portavoz popular concluye reclamando al gobierno de Darío Moreno que informe sobre el uso real que se está dando al sonómetro desde su puesta en funcionamiento, detallando cuántos controles se han realizado y qué resultados han obtenido.

"Se refuerza en verano"

Desde el gobierno local se afirma, no obstante, que "la campaña contra el ruido de motos sigue en marcha y se refuerza ahora en verano". "Se hace de manera periódica, ya que hay varias campañas que hay que realizar y la policía va alternando", dicen apuntando que "se ha multado a gente e incluso requisado motocicletas", pero sin precisar más.