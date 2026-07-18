De cent en cent
Alliberament de gossos abandonats al Sagunt de 1926
L’investigador Lluís Mesa i Reig repassa els fets que van ser notícia a la comarca fa més de cent anys i van ser recollits en la premsa de l’època, tant a nivell polític, festiu i social
Les visites a la localitat de Sagunt continuaren el mes d’abril de 1926. "Las Provincias" de l’11 d’abril anunciava que els alumnes amb millor comportament i aplicació de les escoles salesianes del carrer Sagunt del Cap i Casal viatjaren fins allí per a conéixer el teatre romà i els monuments més destacats. Foren acompanyats pel pare Mariano Beltrán. El dia 18, el mateix diari informava que 70 alumnes d’ambdós sexes de l’escola ferroviària que la Compañía del Norte tenia a Xàtiva visitaren la ciutat. Vingueren acompanyats pels mestres Salvador Martínez i Nieves Úbeda. Hi era l’inspector de la companyia Manuel Sirera. Foren rebuts pels treballadors de l’estació. Visitaren el teatre i altres monuments destacats. Cal destacar que el centre escolar posava en pràctica «los métodos más modernos de pedagogía». El dia 24 també visitaren els monuments els alumnes de l’Escola Normal. El 25 d’abril, el marqués de Torrefranca i el seu fill estigueren a la ciutat.
L’oratge estigué caracteritzat per un canvi de tendència. El 3 d’abril va caure un plugim insuficient, però que almenys trencà el període de sequera. El dia 13 la pluja fou més intensa. Van caure 19 mil·límetres i els llauradors estaven contents. Al final del mes, el dia 23, arribà una forta tempesta amb rellamps que caigueren sobre les muralles del castell. En la partida de Gausa els efectes foren intensos. El 24 d’abril hi hagué un intens fred i un fort vent. Segons deia Las Provincias, van danyar els arbres i especialment els tarongers.
Accidents i problemes urbans
En este temps hi hagué diversos accidents amb resultats diferents. El Diario de Valencia del 25 d’abril indicava que el ràpid de València es va trobar un carro que havia quedat enganxat en la via del pas a nivell de les Valls. El maquinista pogué frenar quan només quedaven dos metres per al xoc. El carreter era Andrés Benet, de Petrés. Un esdeveniment més greu va ser l’atropellament del jove Antonio Palanca Navarro, de 15 anys, del qual informava Las Provincias del 4 de maig. Va patir una «rotura del intestino» i el seu estat era gravíssim. A més, dues dones casades s’enfrontaren en el Port. Es tractava de Francisca Sebastián i Antonia Franco. La primera intentà punxar l’altra. Gràcies a l’actuació del sometent José Romero es pogué evitar una desgràcia i separar-les.
En la capital comarcal hi hagué diversos problemes urbans que preocuparen la població. Entre ells destacava la situació dels carrers del Port, que després de les pluges eren intransitables. També preocupaven els gossos abandonats, fins al punt que la policia estava arreplegant-los. Com a curiositat, el mateix diari explicava que «un redentor de dichos animales» els va alliberar del carro on estaven retinguts i aconseguí que escaparen. Finalment, la premsa advertia que una casa del carrer de González Simancas s’estava assolant després de les pluges.
Política municipal i activitat cultural
La política municipal tingué algunes novetats. La més positiva fou la millora de l’estat de salut de l’alcalde, el senyor Maldonado, i dels regidors Palanca i Bono. Així i tot, l’alcalde va demanar una pròrroga d’un mes de baixa, mentre que José Bono Villanueva assumí accidentalment l’alcaldia. També avançaren les gestions del regidor Moliner per habilitar un local destinat a escoles de xiquets al Port. Precisament allí, el jove delineant Luisito Beltrán Rodrigo, de 14 anys, destacava pels treballs de planimetria que realitzava per a la companyia siderúrgica.
L’activitat cultural més rellevant va ser la conferència de l’arqueòleg González Simancas, dedicada a les millores que necessitava la ciutat, entre les quals reclamà un tren al Port i un millor aprofitament dels recursos aqüífers. També destacaren els actes del Dia del Treball, organitzats per la banda El Arte, amb un passacarrer i un concert al passeig del Cronista Chabret, encara que la premsa assegurava que s’havien celebrat «con desanimación». L’Sporting de Sagunt es va enfrontar al Castelló, però eixa i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent».
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