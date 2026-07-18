La atleta saguntina Lucía Gramage reclama un mayor apoyo para los deportistas de alto rendimiento

La atleta saguntina Lucía Gramage Gil se alzó con la medalla de oro en la prueba de 200 metros en el Campeonato Autonómico Absoluto de Atletismo al Aire Libre que se celebró el pasado fin de semana en la localidad de Alicante. Un nuevo éxito de la deportista local del Club d’Atletisme Safor Teika que se suma a la presea de plata lograda en el Campeonato Autonómico de Pista Cubierta o el oro en el Campeonato de España sub23 en el relevo 4x100m en 2025.

Así pues, la atleta de El Camp de Morvedre, a sus 22 años, logró entrar la primera en meta en una de sus especialidades, los 200 metros, parando el crono en 24.57 segundos, seguida por la atleta del UCAM-Cartagena, Lidia Sánchez Escudero, que hizo un tiempo de 25.14 segundos, mientras que Noelia González Castaño, del C.A. Petrer Capet, fue tercera con 25.49 segundos.

Lucía Gramage. / Levante-EMV

Una reivindicación del atletismo

Tras su alegría por este nuevo logro deportivo, Lucía Gramage afirma a Levante-EMV: «El atletismo, para quienes lo vivimos desde dentro, es una lección constante de vida. Estar en un nivel competitivo, en el top cinco de la Comunitat Valenciana, requiere una exigencia muy alta en un sistema que, lamentablemente, a menudo da la espalda al atleta. En España, compaginar el alto rendimiento con estudios y trabajo no es solo un reto, es un ejercicio de malabarismo extremo. Por desgracia, el atletismo no es un deporte del que podamos vivir, y esa es una realidad que debemos poner sobre la mesa».

La atleta saguntina asegura que «existe una invisibilidad real hacia el deportista que se esfuerza día a día, y es hora de que las marcas y las instituciones revisen su forma de apoyar. No se trata solo de buscar resultados, sino de entender la trayectoria y el sacrificio que hay detrás del éxito. Se machaca mucho al deportista, exigiendo excelencia, mientras los recursos escasean».

Lucia Gramage. / Redacción Levante-EMV

Un mensaje para las nuevas generaciones

A pesar de ello, Lucía Gramage afirma que su mayor motivación hoy en día «es ser un ejemplo para todas esos niños y niñas que, al igual que yo, dudan si podrán compaginar su carrera académica, laboral y deportiva. Quiero decirles que es posible, aunque el sistema nos obligue a ser mucho más fuertes de lo que deberíamos».

La deportista concluye aseverando: «Las reglas del juego necesitan cambiar. Necesitamos más visibilidad, apoyo real para facilitar y favorecer al rendimiento de los deportistas. Seguiré trabajando para representar a la Comunitat Valenciana en el panorama nacional, pero también para ser la voz de los deportistas que reclaman lo que se merecen: ser escuchados y valorados».