El Camp de Morvedre se teñirá de rojo para la final del Mundial

El Camp de Morvedre se prepara para teñirse de rojo este domingo. La final del Mundial entre España y Argentina podrá seguirse en distintos puntos de Sagunt y de la comarca gracias a las pantallas y retransmisiones organizadas por ayuntamientos y entidades locales, que esperan reunir a cientos de aficionados para vivir juntos una de las grandes citas deportivas del año.

El Ayuntamiento de Sagunt habilitará tres pantallas para seguir el encuentro, previsto para las 21 horas. Los aficionados podrán reunirse en la plaza Cronista Chabret, el Centro Cívico Antiguo Sanatorio del Port de Sagunt y el edificio Voro Alandí de la playa de Almardà, tres espacios para facilitar que la ciudadanía pueda disfrutar del partido en un ambiente festivo.

Retransmisión en varios municipios

Canet d'en Berenguer seguirá el encuentro desde la plaza dels Pescadors, donde la programación comenzará a partir de las 19 horas.

Gilet también se ha sumado a la iniciativa, al igual que Petrés, que ofrecerá la retransmisión del partido en el polideportivo municipal. A estas propuestas se añaden las organizadas en Torres Torres y Faura, que también han preparado espacios para que la ciudadanía pueda seguir de forma colectiva la final del mundial.

La copa del Mundial. / ADIDAS

Igualmente, en Algímia d'Alfara, la Comisió de Bous ha organizado una retransmisión pública de la final en la pista multiusos. El recinto abrirá sus puertas a las 20 horas, una hora antes del comienzo del encuentro, y contará con servicio de barra y venta de helados para acompañar una velada que espera reunir a numerosos vecinos y visitantes.

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Bajo el lema «¡Ven a disfrutar del partido con nosotros!», la organización anima a la ciudadanía a compartir una noche de fútbol y convivencia apoyando a la selección española en su lucha por conquistar el título mundial.