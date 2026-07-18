Presidente de la Federación de Peñas de Sagunt: "El impacto económico será de unos 500.000 euros"

¿Con qué expectativas afronta esta edición de las fiestas?

Aunque el año pasado nos declararon fiesta de interés turístico autonómico de la Comunidad Valenciana, pues estas ya lo son como tal. Las expectativas son muy positivas y muy buenas, sobre todo para el sector hostelería y comercio porque sabemos que Sagunto durante el mes de julio está más vivo que nunca y viene muchísima gente de fuera a disfrutar de las fiestas.

¿Cuáles son las principales novedades de este año?

La mejora de los espectáculos musicales, la ampliación de festejos taurinos y, basándonos en la experiencia de otros años, siempre mejoramos alguna cosa teniendo en cuenta además que nos esforzamos por programar para todas las edades.

¿En materia económica, con qué presupuesto cuentan este año?

El presupuesto se ha ajustado a las necesidades reales y ha aumentado respecto a la edición anterior. Como los costes han aumentado muchísimo, pues también se han incrementado los ingresos, sobre todo por parte de colaboradores y demás.

¿Qué es lo que más ha subido?

Sobre todo el coste de las infraestructuras y los actos musicales.

¿Cuáles son las principales vías de financiación de las fiestas?

La principal vía de financiación es la subvención municipal para que sea para que los festejos sean gratuitos y para todo el mundo. La segunda son las cuotas de nuestras peñas, pues pagan las 86 peñas, y luego todos los colaboradores que quieren participar.

Uno de los temas que más interés despierta cada año son las actuaciones musicales. ¿Qué criterio han seguido para confeccionar el cartel?

Bueno, ya sabemos que Sagunto es muy 'orquestera' y buscamos las mejores orquestas de la Comunidad Valenciana para que vengan a Sagunto. Las actuaciones musicales están hasta las 4:30 entre semanas y los fines de semana, hasta las 5.

¿Cómo se intenta compatibilizar el ambiente festivo con el derecho al descanso de los vecinos?

De la mejor manera posible. Hablamos mucho del derecho de los vecinos del descanso, pero los horarios están ajustados para que todo el mundo pueda descansar, básicamente porque casi toda la ciudad está de fiesta y de vacaciones, la inmensa mayoría.

Ricardo Melià, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

¿Qué es lo más complicado?

Bueno, pues lo más complicado siempre son las dos primeras semanas de organización, que esté todo perfecto, que esté todo en condiciones, que esté los suministros hechos.

¿Cómo valora la colaboración con el ayuntamiento y el resto de entidades?

Mi ayuntamiento colabora muchísimo, participa muchísimo y todos los problemas nos los resuelve. Por lo tanto, no tengo nada más que decir de este equipo de gobierno que cosas positivas.

¿Qué impacto económico considera que tienen las fiestas?

Unos 500.000 € ya que a una media de 1000 € por peña, cuando son 86, son 86.000 € más nuestros gastos, más el gasto que generan los ciudadanos y los vecinos que vienen...

¿Qué mensaje trasladará a quienes visiten Sagunto y Puerto de Sagunto por primera vez?

Bueno, pues que disfruten de las fiestas y de la ciudad. Y, sobre todo, que pernocten aquí para vivir los días más grandes de fiestas.

Si tuviera que destacar tres actos imprescindibles de la programación de este año, ¿cuáles serían y por qué?

Para mí uno los actos más importantes es el Chupinazo, que es la apertura de las fiestas, donde la inmensa mayoría la disfruta al sol de las charangas, del agua de la Xopà y de todo.Y otro de los actos que más me gusta son las paellas y las ollas. Esos tres actos para mí son fundamentales porque son de disfrutar, de vivir con la gente de la calle, con tus vecinos, con tus amigos y gusta mucho. Pero es difícil de quedarse con tres actos.

Para finalizar, ¿qué le gustaría que recordara la ciudadanía cuando concluyan las fiestas de este año?

Que consideren el esfuerzo que hace la Comisión de Fiestas para mantener viva la fiesta de nuestro núcleo histórico porque, sin nuestras fiestas, Sagunto sería una ciudad completamente muerta, ya que la gente se va a las playas y a las montañas. Son más las cosas positivas que las malas y la gente lo sabe. Por lo tanto, no hay un debate más extenso.