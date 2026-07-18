Restricciones de todo tipo complican las obras dentro de la presa de Algar

Las obras que permitirán seguir avanzando en la puesta en carga parcial de la presa de Algar de Palància se están viendo tan marcadas por los condicionantes técnicos y ambientales que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya prevé una prórroga respecto al plazo inicialmente establecido.

Estos trabajos, que fueron adjudicadps en 2024 a la empresa Pavasal por casi 989.000 euros, se centran en reforzar un tramo de la Acequia Mayor de Sagunt, el canal que atraviesa el pantano y permite regar la cuenca baja del Palància.

En principio, como informó Levante-EMV, arrancaron en otoño de 2025 con más de 18 meses de retraso, pero enseguida tuvieron que pararse. El pasado 15 de junio se abrió una nueva etapa y pudieron reanudarse, como explican desde la CHJ, tras levantarse una paralización temporal motivada por el periodo de reproducción de un ave amenazada, el águila perdicera.

Tranajos preliminares en la zona. / Levante-EMV

Como hace nueve meses, las primeras tareas se han centrado en el acondicionamiento de accesos, así como el desbroce y limpieza de la zona de actuación, que abarca desde el azud romano de Algar hasta Sot de Ferrer, lo que permitirá continuar la intervención ya acabada en 2016 en un primer tramo de la Acequia Mayor. Sin embargo, estas labores ya se han visto interrumpidas unos días ante las altas temperaturas y el riesgo a incendios forestales.

Aunque el contrato contempla un plazo de ejecución de un año, desde la CHJ se reconoce que será necesario tramitar una prórroga "dadas las especiales características de la actuación" pues la intervención está marcada por "importantes condicionantes técnicos y medioambientales", dicen recordando que se realiza dentro del vaso del embalse, sobre terreno forestal, en un espacio incluido en la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) e incluido dentro del Parque Natural de la Sierra de Espadán.

Desde la CHJ admiten que la fecha de finalización "dependerá, en buena medida, de la duración de las futuras paralizaciones derivadas de los condicionantes ambientales y de la evolución de la meteorología".

Imagen de la presa. / Levante-EMV

Águila perdicera y otros condicionantes

Una de las singularidades entre el listado de limitaciones de la intervención es la presencia del águila perdicera pues durante su periodo de reproducción y cría, comprendido entre los meses de enero y junio, las obras deben pararse para ayudar a salvar de la extinción esta especie. Aunque los agentes medioambientales de la Generalitat realizan un seguimiento anual de la nidificación y, en función de su evolución, pueden autorizar la reanudación anticipada de los trabajos, esta vez no fue así. Al contrario, como se confirmó el éxito reproductor de una pareja, la autorización para retomar las obras no pudo concederse hasta el pasado 15 de junio.

A estos condicionantes ambientales se suman los derivados de la propia ejecución de la obra. Al desarrollarse dentro del vaso del embalse, los episodios de lluvias pueden obligar a interrumpir temporalmente los trabajos. Asimismo, durante el periodo estival, las restricciones asociadas al riesgo de incendios forestales pueden impedir la realización de determinadas tareas, como ha ocurrido recientemente.