Sagunt abrirá un cortafuegos de 2,2 kilómetros junto a un camino

La prevención de incendios forestales sigue avanzado en Sagunt. El ayuntamiento abrirá un área cortafuegos a ambos lados del camí del Povitxol, una actuación que se extenderá a lo largo de 2,2 kilómetros con el objetivo de reducir el riego de la propagación de fuego en una de las zonas forestales del término municipal.

La intervención está respaldada por una subvención de 18.824,81 euros concedida por la Diputació de València dentro de su programa de ayudas para la gestión forestal y la prevención de incendios. Los trabajos se enmarcan en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Sagunt y afectarán a una superficie aproximada de 3,5 hectáreas.

Camino del Povitxol. / Ayuntamiento de Sagunt

Los trabajos consistirán en tratamientos silvestres destinados a crear una franja de protección a ambos lados del camino. Para ello, el consistorio contratará tanto la asistencia técnica encargada de redactar la documentación y dirigir la actuación como la empresa que ejecutará las labores sobre el terreno. Una vez completados estos trámites administrativos, comenzarán los trabajos.

Desde el ayuntamiento recuerdan que "la apertura y el mantenimiento de áreas cortafuegos constituyen una herramienta clave para frenar la propagación de los incendios forestales y facilitar la intervención de los servicios de extinción". En ese sentido, la Concejalía de Medio Ambiente también trabaja en otras actuaciones similares previstas en distintos puntos del término municipal.