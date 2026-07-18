Sagunt acoge las últimas pruebas selectivas de la 65º edición del Festival del Cante de las Minas
Hoy sábado se decidirán los pases a las codiciadas semifinales de cante, guitarra y baile
Europa Press
Sagunt será escenario hoy sábado 18 de julio de las últimas pruebas selectivas correspondientes a la 65.ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas.
Última oportunidad para llegar a las semifinales
A partir de las 22.00 horas, el Centro Cívico del Port de Sagunt se convertirá en el escenario donde varios participantes tendrán la oportunidad de demostrar su valía artística en las modalidades de cante, guitarra y baile.
Posteriormente, el jurado decidirá quiénes obtienen alguna de las codiciadas plazas para las semifinales del certamen murciano, que se celebrarán en La Unión del 5 al 7 de agosto, antes de la gran final prevista para el 8 de agosto, en la que se entregarán la Lámpara Minera (cante), el Bordón Minero (toque), el Desplante (baile masculino y femenino) y el trofeo Filón (instrumentista flamenco).
Entrada gratuita
La entrada será gratuita hasta completar el aforo para todas aquellas personas que deseen asistir a esta última prueba selectiva antes de la fase final del prestigioso festival flamenco.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ve frenada su boda en Gilet al estar empadronada en dos municipios a la vez
- Otra sentencia declara ilegal una piscina privada en Canet y la aboca al derribo
- Vecinos de Canet luchan por salvar su piscina y evitar el derribo tras varias sentencias
- El Grau Vell honrará en Sagunt a la Virgen que apareció en su aguas hace siglos
- Una peña conmemorará sus 25 años en Sagunt con un concierto gratis en el centro de la ciudad
- Sagunt se prepara para vivir el histórico eclipse solar
- Huelga de basuras en Sagunt: Más tensión y actos vandálicos
- La industria de Morvedre coge impulso antes de la gigafactoría