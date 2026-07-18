Sagunt acoge las últimas pruebas selectivas de la 65º edición del Festival del Cante de las Minas

Sagunt será escenario hoy sábado 18 de julio de las últimas pruebas selectivas correspondientes a la 65.ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas.

Última oportunidad para llegar a las semifinales

A partir de las 22.00 horas, el Centro Cívico del Port de Sagunt se convertirá en el escenario donde varios participantes tendrán la oportunidad de demostrar su valía artística en las modalidades de cante, guitarra y baile.

Una de las pruebas del festival. / Redacción Levante-EMV

Posteriormente, el jurado decidirá quiénes obtienen alguna de las codiciadas plazas para las semifinales del certamen murciano, que se celebrarán en La Unión del 5 al 7 de agosto, antes de la gran final prevista para el 8 de agosto, en la que se entregarán la Lámpara Minera (cante), el Bordón Minero (toque), el Desplante (baile masculino y femenino) y el trofeo Filón (instrumentista flamenco).

Entrada gratuita

La entrada será gratuita hasta completar el aforo para todas aquellas personas que deseen asistir a esta última prueba selectiva antes de la fase final del prestigioso festival flamenco.