Sagunt: quejas vecinales por la imagen de algunas zonas de un cementerio municipal

La acumulación de malas hierbas en algunas zonas del cementerio de Sagunt ha provocado quejas vecinales por el «estado de abandono» que esto transmite.

Una vecina de 83 años, Consuelo Navarro, no ha dudado en transmitir ese malestar por escrito al consistorio. «Nunca en la vida lo había visto así; ni yo, ni mis hermanos», decía respecto a un problema que afecta especialmente a una calle llena de nichos, pero también a otras zonas donde hay tumbas en el suelo.

La mujer se decidió a tramitar su queja por el registro de entrada del ayuntamiento al ver que las semanas pasaban y todo seguía igual. En ella, pide que el consistorio lo inspeccione, se pregunta qué pasa para que el camposanto esté en esas condiciones y dónde están los trabajadores.

Esto se ha producido después de que el pleno acordara en abril encargar la gestión de los dos cementerios municipales a la empresa municipal Sociedad Anónima de Gestión (SAG).

Desde el ayuntamiento se remarca que «la SAG está actuando en el cementerio de manera integral y dando prioridades». Por ello, aunque lamentan esa mala imagen, aseguran que se intervendrá. También añaden que «para toda incidencia de este tipo es muy útil la app de la ciudad porque las notifica directamente al servicio implicado en cada caso», dicen en relación a una aplicación que hay que descargar en los teléfonos móviles.