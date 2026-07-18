Sagunt quiere teñirse de rojo: tres pantallas gigantes para seguir la final del Mundial
Varios puntos de la ciudad acogerán la retransmisión gratuita del partido
Sagunt volverá a reunirse en las calles para animar a la selección española, pero esta vez, para la final del Mundial, que será este domingo 19 de julio. El ayuntamiento instalará tres pantallas gigantes en tres ubicaciones distintas que permitan seguir el encuentro que muchos españoles llevaban tiempo esperando. El encuentro como las anteriores ocasiones, se podrá seguir de manera totalmente gratuita.
Las pantallas estarán ubicadas en la plaza Cronista Chabret, el Centro Cívico Antiguo Sanatorio y el edificio Voro Alandí, donde los seguidores podrán reunirse para animar a España a partir de las 21 horas, momento en el que dará comienzo la gran final.
Con esta iniciativa, el consistorio busca crear espacios donde los vecinos y vecinas puedan disfrutar de manera conjunta esta gran cita. El pitido de inicio sonará a las 21:00 horas, momento en el que comenzará el gran combate entre dos grandes selecciones por hacerse con el título más grande del mundo.
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