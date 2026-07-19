Sagunt crea una red de hoteles para insectos para combatir su declive poblacional

El declive poblacional que han experimentado los insectos en los últimos años ha centrado parte de un proyecto de voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Sagunt y Acció Ecologista-Agró que ha consistido en crear una red de hoteles para ellos.

La construcción de alojamientos para invertebrados en la ladera suroeste del Castillo de Sagunt ha sido una de las principales actividades que ha desarrollado esta primavera la conocida como "Colla Verda", dentro de la campaña de ecología urbana que ha llevado a cabo. A ella se suma otra actuación más: La instalación de cajas nido para pájaros insectívoros en el Parque de Penàguila del Port de Sagunt, ya que la revisión de las cajas nido que la Colla Verda colocó en 2024 en el jardín del hospital tuvo que suspenderse a causa de la lluvia.

Estancias del hotel para insectos / Agró

Hoteles para insectos

En cuanto a los hoteles, el objetivo del voluntariado es crear una red de alojamientos para que los artrópodos tengan la posibilidad de refugiarse, además de facilitarles las condiciones óptimas de reproducción ya sean insectos, arácnidos, crustáceos o miriápodos.

En Sagunt, ya son varios los que se han instalado con buenos resultados: uno en la playa Almardà, otro en la antigua Gerencia de Altos Hornos en el Port de Sagunt, un tercero en la Senda dels Lladres, que rodea al Castillo, y un cuarto en el parque de Penàguila del Port de Sagunt. Algunos de ellos se han construido de obra, pero la mayoría están hechos con troncos de árbol o fabricados de madera y más elaborados, como es el último instalado.

Ese hotel, de 1,80 metros de alto, tiene varios pisos, con distintos compartimentos para facilitar el alojamiento de cada especie. Por eso, cada una de las estancias reproduce un hábitat, según que animal se vaya a alojar. Por ejemplo, algunas tienen piedras, otras conchas de caracoles, donde suelen hospedarse las avispas y las arañas, aunque las primeras prefieren los troncos para la caza de la orugas de la mariposa, causantes de las afecciones de muchas frutas y verduras.

Protección

Con este proyecto, se protege a los insectos y otras especies de tratamientos insecticidas que son la principal causa de mortandad, la industrialización del campo, la actividad industrial y la del hombre con el uso de químicos, que han provocado una disminución flagrante del número de insectos en el planeta. "Es necesario que recuperemos el equilibrio natural y para esto son imporantísimos los insectos, ya que son eslabones vitales para la cadena trófica, ofrecen servicios ecosistémicos, beneficios directos e indirectos que la naturaleza aporta a la sociedad para mejorar la salud, la economía y la calidad de vida, destacando la necesidad de polinización que no existiría sin ellos", explicaba Miguel Crespo, coordinador de la comisión de educación ambiental de Acció Ecologida Agró.

Instalación de cajas nido / agro

Creando hogar

La colocación de este último hotel para insectos llegó después de que la Colla Verda haya puesto su granito de arena para conservar las dunas de las playas de Sagunt en otoño y los hábitats del Marjal dels Moros en invierno.

"Los espacios verdes de Sagunt son el hogar de diferentes especies de fauna auxiliar que encuentran en sus árboles y edificios un refugio donde descansar y criar cuando llega la época de reproducción. Hablamos de pájaros, murciélagos e insectos que nos proporcionan servicios ambientales, gracias a los cuales la ciudad es más saludable y habitable. Desde la Colla Verda esta primavera hemos querido dar a conocer estas especies con las cuales convivimos en las áreas urbanas y, además, contribuir a la mejora de su estado de conservación", terminaban desde Agró.