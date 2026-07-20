Arranque multitudinario y accidentado de las fiestas de Sagunt

Las fiestas patronales de Sagunt ya están en pleno rodaje, después de que la 'xopà' y el chupinazo abrieran las celebraciones en honor a los santos Abdón y Senén. Miles de personas protagonizaron esa apertura oficial al calendario festivo, con el objetivo de poder disfrutar de un programa que se extenderá hasta el 30 de julio. En estos días la gran diversidad de actividades, como orquestas, toros, concursos y musicales infantiles, entre otros eventos.

Multitudinaria 'xopà' en Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Presencia del ayuntamiento

El pistoletazo de salida contó con la presencia del alcalde, Darío Moreno; la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; el presidente de la AC Penyes de Festes Patronals de Sagunt, Ricardo Meliá; así como otros miembros de la corporación municipal y de la federación de peñas. También estuvieron presentes las Falleras Mayores de la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS) junto con otros miembros de la federación fallera y representantes de otras asociaciones y festividades del municipio.

Después de este multitudinario arranque, los 'bous al carrer' tomaron el protagonismo con una primera jornada que incluyó vaquillas enfundadas, un desafío entre las ganaderías El Cali y de Ivanet y la exhibición nocturna con astados de El Salero. En esa primera jornada ya se produjo un primer incidente, cuando una persona tuvo que ser traslada al Hospital de Sagunt, en el que permanece con pronóstico reservado, por un percance taurino, según confirmar a Levante-EMV desde la Conselleria de Sanidad.

Pillada

También el segundo día, sazonado con las celebraciones futboleras, estuvo salpicado por alguna pillada, que durante unos eternos segundos dejó a un participante en los festejos a merced del toro. Ya este lunes fue el turno de las ganaderías Hermanos Navarre de Teruel e Hilario Princep de Tarragona, antes de la siempre espectacular Orquesta Montecarlo.

Programa del martes

Este martes seguirán las celebraciones taurinas con tres vaquillas y un toro en puntas de la ganadería Raúl Izquierdo de Zaragoza y más exhibiciones por la noche a cargo de la ganadería El Charnego de Tarragona. La música de la orquesta La Senda pondrá el broche a la jornada.