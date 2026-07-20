La huelga de basura en Sagunt llega a la arena política

Las consecuencias que está generando la huelga de basura en Sagunt ha levantado las protestas de varios partidos políticos que han arremetido contra el gobierno local por su gestión y la falta de respuestas a una situación que tildan de insostenible.

Mientras Compromís exige una solución inmediata al conflicto y pide medidas urgentes a los responsables para llegar a acuerdos con la plantilla de la SAG en huelga, el Partido Popular centra su crítica en la "mala gestión al frente de la empresa municipal y la incapacidad del gobierno de Darío Moreno para anticiparse y resolver la situación". Un mantra al que también se suman los valencianistas, quienes lamentan “la externalización de servicios de la SAG y el incremento de la cúpula directiva, medidas impulsadas por PSOE y EU esta legislatura, las cuales no han mejorado ni la limpieza de la ciudad ni las condiciones laborales de la plantilla. Insistimos en nuestra petición de asunción de responsabilidades y quien no esté a la altura de la situación que dé un paso al lado, dejando su lugar a otra persona que sea capaz de gestionar este conflicto laboral", en clara alusión al concejal Jorge Vidal a quien ya han pedido públicamente que dimita, tal y como publicó Levante-EMV.

A esto añaden que “hay una carencia de gobierno absoluto en la SAG y prueba de esto es que en tres años de legislatura no hemos tenido las calles limpias, como se merece una ciudad que mira a los ojos a Nueva York, en referencia a palabras del alcalde”, concluye Maria Josep Picó, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt.

Basura acumulada en la ciudad / PP Sagunt

Gobierno

Para los populares, "lo más preocupante no es solo la huelga, sino que el equipo de Gobierno ha permitido que se llegara hasta aquí. Durante meses han sido incapaces de reconducir el conflicto, de liderar una negociación eficaz y de ofrecer una solución a un problema que afecta directamente a un servicio esencial para todos los vecinos", ha señalado el portavoz del PP, Ximo Catalán, quien lamenta que la respuesta del gobierno haya sido insuficiente y consideran que el alcalde, Darío Moreno, no puede desentenderse.

Sin embargo, desde el Grupo Municipal Popular insisten en que todavía hay margen para reconducir el conflicto. "Darío Moreno debe dejar de buscar excusas y empezar a ejercer el liderazgo que se espera del alcalde. Los trabajadores, los vecinos y la propia ciudad necesitan un Gobierno que gestione, no que llegue siempre tarde a los problemas".

Glorieta de Sagunt en la mañana del lunes tras noche de fiesta / Compromís Sagunt

Insalubridad

Ambos partidos recuerdan que la SAG cuenta con el mayor presupuesto de su historia y que no es de recibo la situación tan lamentable en la que se encuentra la ciudad. A este respecto la "insalubridad" es un tema que preocupa a ambos grupos municipales. “La situación en Sagunt ha llegado a unos extremos inaceptables. Las condiciones de insalubridad amenazan la seguridad y la salud de las personas: proliferación de plagas de insectos y ratas, parques infantiles donde los niños y niñas no pueden jugar, vidrios rotos por las plazas y recinto ferial, etc.”, denunciaba Picó.

Por su parte, el PP lamenta que los efectos de la huelga ya empiezan a apreciarse en el municipio, con una mayor acumulación de residuos y un empeoramiento de la imagen de la ciudad: "Los vecinos y vecinas están viendo cómo la suciedad aumenta en nuestras calles. Es una situación que preocupa y que demuestra hasta qué punto este conflicto está afectando al día a día de Sagunt", ha indicado Catalán. En este sentido, también ha mostrado su preocupación por los problemas de salubridad que "ya están aflorando en algunos barrios", donde se ha puesto de manifiesto la presencia de ratas. La salubridad pública debe ser una prioridad y el equipo de Gobierno tiene la obligación de actuar con rapidez para evitar que la situación siga agravándose", ha señalado Catalán.

Suciedad en las calles / PP Sagunt

Falta de empatía

Por último, desde Compromís critican la imagen de hasta cuatro concejales y concejalas, junto con familiares suyos, limpiando el Camí Reial después de la 'xopà' el pasado sábado; una actitud de gobierno del PSOE que demuestra, según los valencianistas, "una escasa empatía y respecto a las movilizaciones del personal en huelga de la SAG".