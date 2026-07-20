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Juzgan a un hombre por agredir a otro en el Port de Sagunt al recriminarle que tirara petardos de gran tamaño

La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel contra el acusado por un delito de lesiones y otro de amenazas

Ciutat de la Justícia de València.

Ciutat de la Justícia de València. / Patricia Salvador

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EFE

EFE

Sagunt

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia tiene previsto juzgar este martes a un hombre acusado de golpear a otro que le había llamado la atención por tirar petardos de grandes dimensiones en el Port de Sagunt. La Fiscalía solicita inicialmente una petición de condena de dos años y nueve meses por un delito de lesiones y otro de amenazas, por unos hechos que sucedieron en febrero de 2024.

Lanzamiento de petardos en las Hogueras de Alacant.

Lanzamiento de petardos en las Hogueras de Alacant. / Axel Álvarez

El Ministerio Fiscal relata que la víctima llamó a la policía tras recriminar la conducta a un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba el encausado, que estaba tirando petardos y enrollando los columpios de un parque. Al llegar los agentes, siempre según esta versión, el acusado se dirigió a la víctima y le dijo "cuando se vaya la policía te voy a meter un navajazo y te voy a abrir la cabeza con una piedra".

Puñetazos

La Fiscalía relata que, una hora después, el perjudicado se cruzó por la calle con el procesado, que iba acompañado de varios menores, quienes, sin mediar palabra y con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinaron puñetazos en la cara, cabeza, tronco y extremidades, hasta que le tiraron al suelo, donde siguieron pegándole.

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Curación

El hombre tardó más de 200 días en curar de las heridas que sufrió a consecuencia del ataque, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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