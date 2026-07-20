Medio año más de espera para el veredicto de la APV sobre el Pantalán del Port de Sagunt
Una consultora ya baraja las alternativas para actuar en el tramo marítimo del antiguo embarcadero de minerales
La unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Sener Mobility y Gadium Ingenieros dispone de poco más de medio año para la redacción del proyecto de actuación del tramo marítimo del Pantalán del Port de Sagunt, después de la firma hace un par de meses del contrato de 150.000 euros con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).
Como viene informando Levante-EMV, la entidad presidida por Mar Chao se comprometió en su momento a convertir los restos del antiguo embarcadero de minerales en un paseo sobre el mar que completara la fase terrestre finalizada hace un par de años.
Reticencias
Sin embargo, los últimos movimientos han evidenciado las reticencias para hacer realidad esta reclamada infraestructura, sobre la base tanto de las dudas acerca de su sostenibilidad por los efectos del cambio climático como del importante desembolso económico que implicaría esta inversión sin retorno productivo.
Para hacerse fuerte en esta postura, el organismo portuario ha esgrimido hasta el momento dos informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que en realidad es un dictamen favorable a la compatibilidad del proyecto con la estrategia marina, con una serie de condicionantes, así como de Puertos del Estado, que la APV no ha querido hacer público pese a los requerimientos de transparencia.
Nuevo convenio
Mientras el ayuntamiento y la entidad portuaria negocian la renovación del convenio para la realización de actuaciones de mejora en el puerto de Sagunt, el pliego de condiciones para esta segunda fase en la recuperación del Pantalán no contemplaba expresamente entre las alternativas la construcción de ese paseo sobre el mar, aunque sí pide a la consultora contratada que haga una valoración de la eliminación de todos los restos todavía en pie.
Unanimidad
Estas maniobras contrastan con la unanimidad en la reclamación de prolongar sobre el mar la zona de disfrute del Pantalán, lo que supondría un espaldarazo al viejo anhelo de aprovechar como se merece la fachada marítima del Port de Sagunt.
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