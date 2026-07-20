Sagunt brilla en el Campeonato de España de scooter freestyle con cuatro podios

El Diverse Scooter Team de Sagunt firmó el pasado fin de semana la mejor actuación de su historia en un Campeonato de España de scooter freestyle, tras lograr cuatro podios en la modalidad Street, disputada en el circuito de Montmeló (Cataluña) dentro del evento multidisciplinar Graviteo. El club saguntino acudió a la competición con 11 riders repartidos en tres categorías y regresó con dos subcampeonatos nacionales y dos plazas en el podio absoluto.

Participantes y títulos

En categoría júnior, Eric Miñana, doble campeón de España sub-12, se proclamó subcampeón nacional en su debut en una categoría que este año amplió el límite de edad hasta los 17 años. También logró la medalla de plata Alicia Carrasquer, subcampeona nacional júnior femenina tras completar con éxito un espectacular bri, un truco que consiguió ejecutar por primera vez durante el torneo. La categoría absoluta dejó otra destacada actuación para el club saguntino, con Aaron Cobo, que finalizó en segunda posición, e Israel García, que completó el podio con el tercer puesto.

Progresión

El presidente y fundador del club, Carlos López, valoró muy positivamente los resultados obtenidos y destacó la progresión del equipo. "Estamos muy contentos con los resultados y sorprendidos por el altísimo nivel que están demostrando nuestros riders con el paso de los años", señaló. Asimismo, atribuyó estos éxitos al trabajo del cuerpo técnico, la directiva y al apoyo de las familias, "sin el cual nada de esto sería posible".