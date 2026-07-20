Sagunt reconoce la brillante temporada del Lluita Morvedre

Sagunt ha reconocido el espléndido cierre de temporada del Club de Lluita Camp de Morvedre en 2026, al lograr numerosos éxitos en los Campeonatos de España de sambo, olímpicas, playa, sambo playa y MMA, consolidándose como una de las referencias en el ámbito nacional. Por todo esto, el ayuntamiento ha recibido a los deportistas y sus familiares, al cuerpo técnico y a la directiva como felicitación por lo conseguido este año.

Logros obtenidos

Los resultados que más sobresalen en esta gran temporada son los títulos nacionales de Gor Zograbian en sambo y combat sambo sénior; Pau Gimeno, campeona de España en categoría U20, universitaria y sénior de lucha femenina; Alan Ferrera, campeón de España U20 de lucha libre olímpica; Micaela Aránguiz, campeona de España U13; e Iván Tello, Aitor Tello e Iván Vázquez, vencedores en la Copa de España de MMA Youth y Junior. Además, el club ha sumado numerosos subcampeonatos y medallas de bronce, entre ellos las platas de Ainhoa Gimeno, Pau Gimeno, Alan Ferrera, Gor Zograbiane Iván Vázquez, así como los bronces de Víctor Ortiz, Martina Ojeda, Raúl Gallur, Mar Cortés y Sergei Zograbian, según comparte el consistorio.

Acto de reconocimiento del ayuntamiento al club. / Ayuntamiento de Sagunt

A los resultados individuales se han sumado destacados puestos por equipos, por ejemplo, el subcampeonato de España femenino U17 de luchas olímpicas y el subcampeonato sénior masculino de sambo playa, reflejo del excelente trabajo realizado por el club durante toda la temporada.

"Club modelo"

Darío Moreno ha felicitado a los deportistas durante el acto y ha resaltado que el Club de Lluita Camp de Morvedre es un ejemplo para toda la ciudad por su capacidad para crear campeones y seguir creciendo después de 75 años de historia. "Sois un club modelo que utilizamos de ejemplo para otras disciplinas", añade Moreno.

Por su parte, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, ha puesto en valor la extraordinaria temporada realizada por el club y ha asegurado que los éxitos han sido el resultado de un trabajo constante con la cantera y del compromiso de técnicos, familias y deportistas. Asimismo, ha felicitado a la entidad por continuar engrandeciendo la historia de la lucha en Sagunto y les ha deseado "otros 75 años de éxitos deportivos".

Finalmente, el presidente del Club de Lluita Camp de Morvedre, Juan Carlos Morte, ha hecho balance de una campaña que ha calificado de excelente y ha subrayado que los resultados han sido fruto del esfuerzo realizado durante toda la temporada. Además, ha animado a los deportistas a seguir creciendo y mejorando porque como ha señalado, "aún quedan retos por delante y tenemos ganas de más y de mejor".