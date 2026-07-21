Asecam y Caixa Popular refuerzan su compromiso en la comarca

La firma de un convenio entre la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) y Caixa Popular refuerza el compromiso de ambas con la comarca. El acuerdo se firmó por la presidenta de la patronal, Cristina Plumed, y la directora general de la entidad bancaria, Alicia Soler.

Desde Asecam aseguran que el objetivo es ofrecer a las empresas asociadas y a sus trabajadores una amplia gama de soluciones financieras en condiciones ventajosas, fortaleciendo de esta manera el tejido empresarial de la comarca. Tras el acuerdo, Caixa Popular otorgará a las empresas asociadas una propuesta financiera específica con condiciones preferentes, facilitando la gestión económica-financiera y atendiendo las necesidades de inversión, liquidez y crecimiento de los distintos sectores.

Mejorar la competitividad de la comarca

Esta colaboración contempla las siguientes acciones: aportar valor al tejido empresarial, favorecer la difusión de iniciativas de interés para las empresas asociadas y promover nuevas oportunidades de colaboración que mejoren la competitividad de la comarca. De la misma manera, el acuerdo muestra el interés de Asecam y Caixa Popular por la responsabilidad social, la ética empresarial y la sostenibilidad, valores que ambas organizaciones consideran fundamentales para el desarrollo económico del territorio.

Acto del convenio entre ASECAM y Caixa Popular. / ASECAM

La presidenta de la patronal afirma la importancia de mejorar los servicios de los empresarios: "Desde Asecam trabajamos para que nuestras empresas dispongan de herramientas que les permitan ser más competitivas. Este convenio con Caixa Popular supone ampliar los servicios que ofrecemos a nuestros asociados. Además, para nosotros tiene un valor añadido, porque Caixa Popular no solo es una entidad financiera de referencia, sino también una empresa asociada y muy implicada en Asecam. Compartimos la misma visión de apoyo al tejido empresarial y al desarrollo económico del Camp de Morvedre, por lo que este acuerdo es una muestra más de esa colaboración continua".

"Permite seguir generando oportunidades"

Por su parte, Soler destaca que "la relación entre Caixa Popular y Asecam se ha construido a lo largo de más de dos décadas de colaboración y confianza mutua. Compartimos una misma forma de entender el desarrollo económico: desde la proximidad, la cooperación y el compromiso con el territorio. Este convenio nos permite seguir generando oportunidades y acompañando a las empresas y profesionales en sus proyectos de futuro, reforzando nuestro compromiso con el entorno".

Con esta firma, la patronal comarcal asegura la continuidad de la ampliación de la cartera de servicios y ventajas que ofrece a sus empresas asociadas, mientras que la entidad financiera refuerza su apoyo al tejido empresarial local, consolidando su apuesta por una banca cooperativa cercana, comprometida con las personas y con el desarrollo económico de su entorno.