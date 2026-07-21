Fin a la huelga de basura en Sagunt

La huelga del personal del servicio de recogida de residuos y aseo urbano ha quedado desconvocada tras alcanzarse un acuerdo entre la Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunt y el Comité de Empresa, integrado por representantes de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CGT. El paro sindical, que ha tenido una duración de siete días, concluye con un acuerdo que permitirá restablecer la normalidad en la prestación del servicio, así lo ha avanzado el consistorio saguntino.

Mesa de negociación / Ayuntamiento de Sagunt

Acuerdo

El acuerdo incluye todas las mejoras que la dirección de la SAG y el Ayuntamiento ya ofrecieron en la negociación previa a la convocatoria de la huelga. Por un lado, incorpora un incremento retributivo del 4,5 % para 2027, en los términos que permiten los Presupuestos Generales del Estado. Adicionalmente, se aplicará un incremento retributivo consolidable del 0,5% con efectos de 1 de enero de 2026, si la variación del IPC del año 2026 es igual o superior al 1,5%.

También una mejora de la compensación económica por el trabajo realizado en domingos y festivos, que se traduce en un plus de productividad de 60 euros en 2027 y 70 euros en 2028, manteniéndose esta última cuantía a partir de 2029 con las actualizaciones que determine la normativa aplicable.

Por otro lado, se regula la realización de fines de semana extraordinarios de carácter voluntario, destinados a atender necesidades organizativas del servicio. Estos servicios adicionales, que no forman parte de la jornada ordinaria planificada, serán retribuidos con 250 euros por cada fin de semana completo trabajado, respetando en todo caso los límites legales en materia de jornada y descanso.

Una operaria de la SAG recogiendo papeleras / LEVANTE-EMV

Antigüedad

También se suma la creación de un octavo trienio de antigüedad con una cuantía de 50 euros a aplicar desde el 1 de enero de 2027, que incluye la eliminación progresiva del premio de jubilación; así como una ayuda escolar fija para hijos e hijas en Educación Primaria y Secundaria, de 50 y 80 euros respectivamente.

A parte de toda estas mejoras que incluía la oferta previa a la huelga, también se recoge una medida adicional que ha permitido alcanzar el consenso entre las partes. Se trata de aplicar el plus de productividad de domingos y festivos desde septiembre de 2026 y hasta que acabe el año por un importe de 50 de euros.

El contenido del acuerdo se trasladará a la comisión negociadora del convenio colectivo para su incorporación, desarrollo técnico y formalización en el instrumento jurídico que corresponda. Además, crearán una comisión de seguimiento integrada por representantes que asigne la Alcaldía, SAG y el Comité de Empresa para velar por su cumplimiento.

Normalidad

Como consecuencia de los compromisos alcanzados, el Comité procederá a comunicar formalmente la desconvocatoria de la huelga a la empresa y a la autoridad laboral competente, iniciándose el proceso de recuperación de la normalidad en la prestación del servicio de recogida de residuos y aseo urbano para la ciudadanía de Sagunt.