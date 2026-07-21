Infringir normas en la playa de Canet puede llegar a costar cinco veces más caro que en Sagunt

El verano conlleva una serie de normas a cumplir en las playas, pero dependiendo el lugar, el incumplimiento de ellas tiene un precio u otro. En la playa de Canet d´en Berenguer incumplir con la normativa establecida puede tener consecuencias mucho mayores a las de hacer lo mismo en el litoral de Sagunt. Y ello, a pesar de que ambas ordenanzas castigan prácticamente las mismas conductas, con la distinción entre infracciones leves, graves y muy graves.

Los hechos que se sancionan son prácticamente idénticas: hacer fuego sin autorización, bañarse con la bandera roja izada, practicar pesca en horarios o zonas prohibidas, dejar abandonados animales en la playa, ocupar espacio público sin permiso o provocar cualquier tipo de contaminación o impacto negativo sobre la fauna y flora litoral. Lo que cambia es lo que cuesta saltarse esas normas.

Playa de Canet. / Ayuntamiento de Canet

Entre tres y cinco veces más caro

La diferencia está en las cuantías. Mientras que en Sagunt las infracciones leves se sancionan con multas de hasta 150 euros, en Canet estas mismas faltas pueden llegar hasta los 750 euros, hasta cinco veces más caro. Comportamientos que entran dentro de esta categoría son el reservar espacio en la arena con sombrillas o dejar sillas sin sus propietarios, hacer un uso indebido de duchas y lavapiés o utilizar aparatos de música que alteren la convivencia.

Las infracciones graves, entre las que se encuentran hacer fuego sin autorización, bañarse con la bandera roja izada o practicar pesca en zonas u horarios prohibidos, van de 150 a 450 euros en Sagunt, mientras que en Canet la horquilla asciende hasta los 1.500 euros.

Por su parte, las faltas muy graves, como ocupar la playa sin autorización, provocar vertidos contaminantes o causar daños a la fauna y flora del litoral, tienen un tope de 901 euros en Sagunt y pueden alcanzar los 3.000 euros en Canet, más del triple que en la capital comarcal.

Tanto Sagunt como Canet disponen de personal en sus playas para vigilar el cumplimiento de las respectivas ordenanzas. En ambos casos, los agentes de la Policía Local pueden requerir verbalmente a quien incumpla la normativa antes de iniciar el correspondiente expediente sancionador.