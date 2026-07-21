La patronal de Morvedre alegará en defensa de la conexión ferroviaria Sagunt-Teruel

"Es muy triste". Así valora Cristina Plumed, presidenta de la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam), la renuncia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la doble vía electrificada para el tramo ferroviario entre Sagunt y Teruel.

Además de anunciar la presentación de alegaciones contra el estudio informativo, que mantiene abierto el proceso de información pública, la patronal comarcal apunta que "siempre hemos estado mendigando para que se invierta lo justo y necesario en el Corredor Cantábrico Mediterráneo, en concreto entre Sagunto-Teruel-Zaragoza, que ha sido un tramo infrafinanciado".

Muchos años

Plumed recuerda que las inversiones para mejorar esta infraestructura ferroviaria, que los empresarios valencianos siempre han señalado como prioritaria, "se comprometieron hace muchos años, pero nunca llegaban. Ahora, que se ha cortado el tráfico durante más de un año para hacer las obras, un estudio informativo recoge que no se va a hacer la doble vía electrificada".

Esta decisión, insiste la presidenta de Asecam, "nos causa una gran indignación y más en este momento de crecimiento exponencial", derivado especialmente de la inminente puesta en marcha de la gigafactoría de PowerCo, unida, en el ámbito ferroviario, a la entrada en funcionamiento del acceso al puerto comercial de Sagunt.

Salida natural

Plumed señala que "el desarrollo del Camp de Morvedre no para y la falta de inversión en este corredor ha mermado nuestra competitividad y la de los turolenses, además de que la plataforma logística de Zaragoza debe sacar sus tráficos por Tarragona, lo que es incomprensible, siendo Sagunto su salida natural al mar".