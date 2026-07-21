Quartell inaugura sus fiestas con la 'Plantà del Pi' y un 'correfoc' vibrante

Los festeros de 2026 viven con intensidad la primera etapa de las fiestas de Quartell. La Plantà del Pi reunió a centenares de personas y estuvo marcada por un incidente que se saldó sin ningún tipo de consecuencias. El pistoletazo de salida de los festejos comenzó con el pino presidiendo el espacio central de la plaza y, posteriormente, el 'correfoc' recorrió las calles de la localidad, que afronta una semana repleta de festejos taurinos, disfraces, paellas y verbenas.

El Día del Ángel Custodio contó con una amplia participación de los jóvenes en la misa y la procesión, que, pese a coincidir con la final del Mundial. Asimismo, la Nit d'Albaes comenzó cuando todavía no había finalizado la prórroga del encuentro, con la singularidad de que el gol de Ferran Torres llegó en pleno recorrido. El momento se vivió con entusiasmo y terminó con una 'albà' dedicada a los campeones del mundo y, de forma especial, al futbolista de Foios.

Quartell disfruta de una tarde de toros. / Levante - EMV

Recorrido festivo

Quartell continúa ahora su recorrido festivo con els bous al carrer, el concurso de paellas, la cabalgata y el baile amenizado por la orquesta Titanic. Los actos en honor a los patronos de la localidad y a la titular de la parroquia centrarán la recta final de unas fiestas que tienen como grandes protagonistas a los quintos, tanto los que celebran su 25º como su 50º aniversario como festeros y, especialmente, a los festeros de 2026.