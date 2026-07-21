Sagunt da otro paso en la prevención de incendios forestales

Sagunt sigue poniendo su atención en aumentar la seguridad ante el peligro constante por los incendios forestales. La concejalía de Medio Ambiente impulsará una nueva actuación para reforzar la prevención en la urbanización Codoval mediante la apertura de una faja perimetral en la zona de interfaz urbano-forestal de este núcleo diseminado. Los trabajos cuentan con una subvención de 19.703 euros concedida por la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación.

La actuación, incluida en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) de Sagunt, contempla la realización de tratamientos selvícolas sobre una superficie de 4,2 hectáreas alrededor de la urbanización, ubicada en una zona catalogada con riesgo muy alto de incendio.

Reducción del riego de incendios

Para ejecutar el proyecto, el ayuntamiento contratará un servicio de asistencia técnica encargado de la redacción de las memorias, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, además de una empresa especializada que llevará a cabo los tratamientos selvícolas y la ejecución del área cortafuegos. Una vez finalizada la tramitación administrativa, comenzarán los trabajos.

La zona de la urbanización Codoval. / Ayuntamiento de Sagunt

Desde el consistorio recuerdan que la apertura y el mantenimiento de áreas cortafuegos y zonas de discontinuidad, tanto lineales como perimetrales, contribuyen a reducir el riesgo de propagación de los incendios forestales y facilitan la intervención de los equipos de extinción en caso de emergencia.

La concejalía de Medio Ambiente asegura que continúa trabajando en otros proyectos similares dentro del término municipal con el objetivo de mejorar la protección del entorno forestal y de las zonas residenciales situadas en la interfaz urbano-forestal.