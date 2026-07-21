Sagunt rinde homenaje a dos gimnastas del Morvedre tras su gran actuación en el Campeonato de España

Sagunt ha rendido homenaje a los gimnastas Claudia Guzmán y Xavi Requena, del Club de Gimnasia Rítmica Morvedre, por sus destacados resultados en el Campeonato de España, disputado recientemente en Guadalajara.

Claudia Guzmán tuvo una brillante actuación en la categoría máster individual, al llevarse el oro en aro y la plata tanto en la clasificación general como en pelota. Pero sus logros no se quedaron ahí, ya que también se subió al escalón más alto del podio por autonomías con el equipo valenciano.

Referentes

Xavi Requena, por su parte, no se quedó ni mucho menos atrás, consiguiendo la medalla de bronce en cinta y el quinto puesto en cuerda en categoría infantil masculina. Estos resultados convierten al Rítmica Morvedre en uno de los referentes de este en deporte en la Comunitat Valenciana y reflejan el trabajo y la capacidad de crear deportistas capaces de competir al máximo nivel nacional.

Reconocimiento del ayuntamiento a los gimnastas, sus familias y cuerpo técnico. / Ayuntamiento de Sagunt

El reconocimiento tuvo lugar en el salón de plenos del consistorio, con la participación del alcalde, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; y el presidente del club, Luís Marín.

Impacto positivo

El alcalde dio la "enhorabuena de corazón" a Claudia y Xavi: "Más allá de que seáis deportistas de élite con todas las letras, para este ayuntamiento es un orgullo especial que también tengáis una altísima calidad humana. Sois embajadores y embajadoras de nuestra ciudad y allá donde vais dejáis un impacto positivo". Moreno también agradeció el trabajo del club, ya que está formando a personas en el plano deportivo, pero también en valores, según apuntó.

Timón destacó que ambos deportistas ya habían sido reconocidos por el ayuntamiento en otras ocasiones por sus logros, hecho que refleja la solidez de las carreras deportivas de Claudia Guzmán y Xavi Requena. "Quiero destacar la labor técnica que hace el Club de Gimnasia Rítmica Morvedre, porque el talento deportivo requiere de un entorno que lo favorezca para alcanzar éxitos", añadió el concejal.