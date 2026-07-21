La suciedad en las calles por la huelga dispara la tensión en Sagunt

La suciedad acumulada en las calles de Sagunt durante un fin de semana de fiestas patronales, más la celebración del mundial de fútbol, ha disparado la tensión entre las partes en el marco de la huelga de basura. La situación ha obligado a intervenir a la Policía Local "para asegurar que se cumplieran los servicios mínimos y evitar un problema de insalubridad", explican desde el ayuntamiento.

Sin embargo, la mediación de los agentes ha sido interpretada por el comité de empresa como "una vulneración del derecho a la huelga", además de acusar al cuerpo de "intimidar a los trabajadores". La actuación se produjo este lunes cuando algunos operarios intentaban limpiar la plaza Cronista Chabret, llena de residuos tras la concentración de cientos de personas para festejar el triunfo en España en el mundial.

"Algunos trabajadores en huelga han intentado impedir que se limpiara y ha sido necesario la intervención policial", explican desde el consistorio. La versión del comité es bien distinta. "El tema de las fiestas no se contemplaba en los servicios mínimos y, obligándonos a limpiar, lo que están haciendo es coartar nuestro derecho a huelga, además de la actitud chulesca de algunos agentes, que es intolerable", adelanta el presidente, Pedro J. Martínez. Los hechos van a denunciarse, como apunta en palabras a Levante-EMV. "Estamos trabajando con nuestros servicios jurídicos para presentar una o varias denuncias contra el Ayuntamiento de Sagunt", avanza.

Pese a lo ocurrido, finalmente varios operarios limpiaron la plaza Cronista Chabret varias horas después.

Estado de la glorieta a las 9.00 h del lunes / LEVANTE-EMV

Servicios mínimos

Sin embargo, esto no va a ser suficiente, ya que desde la administración local se va a exigir a la empresa y así se está haciendo, según fuentes del equipo de gobierno, que "se cumplan los servicios mínimos, que no se están cumpliendo", además de que se tomen las "medidas pertinentes desde la SAG para asegurarlos, principalmente por cuestiones de salubridad", matizan.

A este respecto aclaran que "no es que la empresa no quiera, sino que no está pudiendo cumplir con esto", por "presiones y amenazas de algunos trabajadores hacia otros que impiden que se cumplan estos servicios". Por otro lado, desde la administración también hablan de "actos vandálicos" como el "traslado y movimiento de contenedores, que impide que se pueda recoger la basura", extremo que desde el comité niegan.

Peñistas recogiendo basura en el recinto ferial / LEVANTE-EMV

Amenazas

UGT también denuncia la tensión a través de un comunicado. "Un conflicto laboral legítimo ha derivado en un clima de tensión, enfrentamiento e intimidación que no representa a la inmensa mayoría", se anota en el documento, donde se lamenta el ataque hacia algunos compañeros que han decidido no secundar la huelga. "Quien amenaza a un compañero por ejercer un derecho no está defendiendo a los trabajadores. Todos los trabajadores merecen el mismo respeto. Nos preocupa que compañeros y compañeras hayan tenido que soportar insultos, amenazas o intentos de intimidación por el simple hecho de decidir libremente si secundaban o no la huelga".

Ante esta situación, hacen un llamamiento para rebajar la tensión. "UGT seguirá defendiendo mejoras salariales y laborales para toda la plantilla. Lo hará con la misma firmeza de siempre, pero también con responsabilidad. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sindicales para rebajar la tensión, abandonar la confrontación y recuperar el clima de respeto que siempre ha caracterizado a esta plantilla".

La posición del sindicato también ha generado fricción entre el resto de fuerzas sindicales, que se dejó sentir el pasado viernes en el comité de seguimiento de la huelga, donde fue imposible sentarse a tres bandas e ir de la mano las tres fuerzas sindicales en materia de reivindicaciones.

Mientras desde la administración se explica que CC OO y CGT se negaron a sentarse con UGT, el presidente del comité matiza que se les dijo desde la administración que "lo que teníamos que hablar ya lo hemos hecho con UGT", además de recordar que "fue UGT quien se ha desvinculado del comité de huelga, tal y como dijeron ellos", afirma Martínez.

Basura acumulada en barrio de Baladre / LEVANTE-EMV

Acercar posturas

Pese a lo ocurrido, desde la representación de los trabajadores se ha avanzado a este diario, que "hemos intentado acercar posturas con la empresa". Este lunes, el comité de huelga ha reenviado un escrito a la empresa para intentar llegar a acuerdos que pongan fin a esta situación. Ante la negativa de la SAG a aumentar el pago de los festivos mas allá de los 70 euros, los trabajadores pedirán ahora que se "compense con descansos". Además, demandan que se aminore los que ellos llaman "presión" sobre los empleados, con "chips de vigilancia" así como "la sobrecarga de trabajo".

Además, hacen una reflexión a la empresa, "si este año el presupuesto ha aumentado de 18 millones a 21 millones con posible subida hasta 23 millones, esto no se ha reflejado para nada en las calles". También hay que recordar que además de la subida de más de un 16 %, ha habido otra en el capítulo de personal de un 10%, según publicó este diario. Y, mientras, la basura se sigue acumulando en la ciudad.