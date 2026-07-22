La AEMET activa la alerta naranja por altas temperaturas en Sagunt

El verano continúa trayendo días muy calurosos a Sagunt. El 112 Comunitat Valenciana y AEMET han lanzado un nuevo aviso por altas temperaturas, colocando la alerta naranja (riesgo importante) para este jueves desde las 12 hasta las 19:59 horas, se espera que alcance los 39º C. Ante esta situación, el ayuntamiento recomienda a la ciudadanía mantenerse informada en todo momento a través de fuentes oficiales.

Asimismo, el consistorio recuerda algunas de las recomendaciones que cabe seguir en estos momentos de alerta por calor extremo, como son extremar las precauciones, resguardándose en horas centrales del día.

Casos en lo que se debe tener más cuidado

Además, se aconseja prestar especial atención a los menores y personas mayores, debido a la mayor vulnerabilidad de los niños y niñas de 5 años y adultos de que superen los 65, es importante comprobar su estado y su ingesta de líquidos, y estar pendiente de en ningún caso dejar a nadie en el interior de un vehículo cerrado. También es importante tener mucho cuidado con las personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos, sin olvidar la precaución que debe tener cualquier persona que realice una actividad que requiera esfuerzo físico durante el aviso.

Aviso de las altas tempertauras del ayuntamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

Es importante que dentro de lo posible exponerse al sol el menor tiempo posible y que, en caso de hacerlo, se debe usar protección solar. Por otro lado, conviene usar ropa ligera, de colores claros y que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente la cabeza, las comidas deben ser ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales como fruta y verduras. Por supuesto, es adecuado beber mucha agua.

El ayuntamiento quiere recordar la existencia de la red de más de 30 refugios climáticos distribuidos por todo el municipio, con el objetivo de que la ciudadanía pueda refugiarse del sol y de las altas temperaturas.