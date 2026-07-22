Una explosión en la central de ciclo combinado de Sagunt hace saltar las alarmas

Un aparatoso incendio precedido por una gran explosión hacía saltar las alarmas esta mañana de lunes en la instalación de la multinacional energética Naturgy de Sagunt, ubicada en el polígono químico. Uno de los tres transformadores de la empresa explotaba cerca de las 9 horas por causas que todavía se están investigando, aunque todo apunta al reventón de uno de los bornes de alta tensión de este, según fuentes de la empresa.

Aunque no ha habido que lamentar daños personales, la onda expansiva alcanzaba los 100 metros de recorrido, lo que ha generado desperfectos en algunos vehículos aparcados, como una furgoneta a la que le reventaban las lunas. "La suerte es que en ese momento no había trabajadores porque las consecuencias hubieran sido nefastas", explicaban desde el cuerpo de bomberos, cuya rápida intervención ha impedido que el fuego se expandiera.

Bomberos sofocando el incendio / Consorcio de Bomberos

Extinción

Hasta el lugar de los hechos se desplazaban varas unidades de bomberos de distintas localidades cercanas. Los primeros en llegar han sido los bomberos de Sagunt, con el jefe de sección, el sargento, un camión BUP y un vehículo ligero UPC que han realizado una primera intervención con agua y espuma para extinguir el incendio. Después se han incorporado bomberos de Altura y de la Pobla de Farnals, que han operado con tres vehículos más apoyando los trabajos de extinción del incendio. Además, de evitar la propagación del fuego han actuado sobre el depósito de aceite de 80.000 litros cerrando su válvula para impedir más fuga. Por último, los bomberos han procedido a realizar una lectura de temperatura del transformador, "dando una lectura con valores normales".

Desde el Consorcio también se confirma que el origen del suceso haya estado en una de las bornas del transformador, un reventón que ha provocado la fuga de aceite y el fuego en la instalación.

La explosión se sitúa en el transformador número dos de los cuatro que tiene la central de ciclo combinado y que ahora está en parada, tal y como anuncian desde la empresa. Un grupo eléctrico, que según fuentes oficiales podría estar inoperativo durante varios meses, hecho que no impide que la multinacional siga produciendo y distribuyendo electricidad, dado el funcionamiento de los otros tres.

Otra de las actuaciones de los bomberos / Consorcio de Bomberos

Centro de control

Caber recordar que Naturgy puso en marcha en Sagunt el año pasado un centro de control remoto desde el cual opera las 17 centrales de ciclo combinado que tiene en España, un proyecto pionero a nivel mundial en el que ha invertido unos 8 millones de euros y en el que trabajan unas 17 personas -que se suman a las 24 con las que cuenta la propia central de Sagunto- integra herramientas digitales avanzadas, sistemas de supervisión y algoritmos predictivos basados en inteligencia artificial.

El centro, ubicado en la central de ciclo combinado que la compañía tiene en Sagunto, permite supervisar y operar en tiempo real todas estas instalaciones, que suman una potencia conjunta de 7,4 GW y que este año aportarán al sistema una producción en torno a los 15 TWh, equivalente al consumo de 4,5 millones de hogares.