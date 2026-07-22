El festival Música al Port se despide con jazz y pop-rock
La Mediterranean Jazz Orquestra y el Coro Almudàfer pondrán el broche final a la decimoctava edición del ciclo con dos conciertos gratuitos en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio
El festival Música al Port bajará el telón este fin de semana con las dos últimas actuaciones de su programación. La Mediterranean Jazz Orquestra y el Coro Almudàfer serán los encargados de cerrar la 18ª edición del ciclo organizado por la concejalía de Cultura de Sagunt con dos conciertos gratuitos en el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio.
La primera cita será el viernes a las 23 horas, con 'Una vetlada amb Sinatra', un concierto de la Mediterranean Jazz Orquesta dedicado al repertorio del legendario cantante estadounidense.
El sábado 25 de julio, también a las 23.00 horas y en el mismo escenario, será el turno del Coro Almudàfer, que ofrecerá un concierto de pop-rock acompañado por un grupo instrumental y bajo la dirección de Sergi Rajadell.
Con estas dos actuaciones concluirá la 18ª edición de Música al Port, un ciclo que un verano más ha acercado la música en directo al núcleo porteño con una programación de acceso gratuito.
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