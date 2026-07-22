Piden ampliar información sobre la patrona de Sagunt en el nuevo centro de interpretación del Grau Vell

La reciente celebración de la fiesta en honor a la Virgen del Buen Suceso en el Grau Vell de Sagunt volvió a reavivar la demanda de varias personas y entidades de la ciudad para pedir que el nuevo Centro de Interpretación abierto en el antiguo fortín amplíe la información que proporciona sobre el culto a esta imagen que, según la tradición, apareció entre las aguas de esta peculiar zona de la ciudad.

Vicente Gimeno y Vicen Dolz ya presentaron en 2025 unos escritos al ayuntamiento, respaldados por varias cofradías y asociaciones, solicitando que los paneles expositivos del futuro centro recogieran datos sobre la llegada de la imagen de la Mare de Déu del Bon Succés hace aproximadamente más de 400 años y su proclamación como patrona de la ciudad. A eso le sumaban el incluir la relación del enclave con la Orden Trinitaria pues los cautivos liberados que llegaban al puerto acudían al extinto Convento de la Trinidad para dar gracias a la Mare de Déu del Remei y depositaban en su capilla cadenas y otros útiles relacionados con su cautividad.

La petición recordaba la tradición según la cual, en el siglo XVII, unos marineros que navegaban hacia Alicante encontraron flotando en el mar la imagen de la Mare de Déu, rodeada de cinco estrellas. Tras varios intentos infructuosos para recogerla por parte de autoridades civiles y eclesiásticas, habría sido finalmente el confesor del convento de las Siervas de María quien consiguió cogerla, trasladándola al convento de Santa Ana, donde permanece desde entonces; un relato que, según explican, aparece recogido por fray Marcos Vidal en su novena de 1763.

También veían conveniente precisar que en el Grau Vell continúa celebrándose el segundo domingo de julio el día de esta Virgen conocida también como "L'Apareguda", como se hizo hace poco cuando salió de procesión; unas celebraciones religiosos mantenidas pese a que las fiestas populares del barrio dejaran de celebrarse en 2023, como sí se precisa en el Centro, "pero sin detallar el origen histórico de la celebración", opinan.

La Virgen, al salir en procesión rente al centro de interpretación. / Levante-EMV

"Olvidos"

Tras reuniones y gestiones con el consistorio, fueron informados de la información finamente recogida pero, al verla, insistieron en su petición al considerar que se olvidaban cuestiones significativas como la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad, otorgada por el pleno en octubre de 2024 a las Siervas de María por la custodia de la imagen original de la Mare de Déu.

Por ello, Vicente Gimeno lo trasladó en un pleno y, posteriormente, volvió a solicitar por escrito que el Centro de Interpretación complete sus paneles y ofrece la colaboración de especialistas para aportar documentación adicional.

El principal desacuerdo

Desde el consistorio se les ha recalcado que en el Centro sí se precisan cuestiones como que según la tradición, la imagen apareció en la playa del Grau Vell y es patrona de Sagunt, que en el barrio se celebran las fiestas patronales desde 1961 y la procesión del domingo final constituye uno de los principales actos festivos.

La Virgen, al salir en procesión por el Grau Vell. / Levante-EMV

También se añade que estos paneles forman parte de un proyecto museográfico desarrollado durante varios años y sometido a un complejo proceso de redacción, revisión y validación técnica y administrativa que ya había cerrado cuando Gimeno lo trasladó al pleno.

Así, mientras el ayuntamiento ve suficientes las referencias a la tradición de la aparición de la Virgen y a las fiestas del Grau Vell, el promotor de la iniciativa sostiene que esa información resulta excesivamente breve para un centro dedicado a la historia del antiguo puerto. Por ello, reclama que se amplíe, precisando el relato completo de la llegada de la Mare de Déu del Bon Succés hace más de cuatro siglos, la importancia histórica y religiosa de esto para varias generaciones, la relación del Grau Vell con la Orden Trinitaria y la liberación de cautivos, el hecho de que son las Siervas de María quienes custodian la imagen original y que por ello recibieron la Medalla de Oro de la Ciudad en 2024. "Esperamos que se pueda tener en cuenta porque el Centro es magnífico y ahora aún estamos a tiempo de mejorar la información que da al visitante", apuntaba a Levante-EMV.