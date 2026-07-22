Una plaza de Almardà estrena imagen tras una inversión de casi 65.000 euros

La plaza de la calle Neptuno, en Almardà, ya luce nueva imagen. El Ayuntamiento de Sagunt ha finalizado las obras de remodelación de este espacio, una actuación que ha supuesto una inversión de 64.569 euros y que ha permitido mejorar la accesibilidad, renovar la zona de juegos infantiles y modernizar el mobiliario urbano.

Los trabajos han incluido la sustitución de los juegos infantiles por nuevos elementos adaptados, así como la creación de un itinerario accesible que conecta la vía pública con el área de juegos, facilitando el acceso a todas las personas.

Aumento de seguridad infantil

Además, se ha instalado un nuevo pavimento continuo de caucho, con el objetivo de incrementar la seguridad de la zona infantil, y se ha renovado el mobiliario urbano para ofrecer un espacio más cómodo y funcional para vecinos y familias, según informan desde el consistorio.

Nuevo elemento de la plaza. / Ayuntamiento de Sagunt

La actuación forma parte de una de las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos de 2026, una iniciativa municipal que permite a la ciudadanía decidir el destino de parte de las inversiones destinadas a mejorar distintos espacios públicos del municipio.