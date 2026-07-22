A prisión por intento de homicidio tras una discusión de tráfico en Sagunt

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sagunt a un hombre, para quien ya se ha decretado el ingreso en prisión, como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas tras una discusión de tráfico.

El detenido, que circulaba a bordo de una motocicleta, mantuvo una fuerte discusión con otro conductor el pasado 14 de julio. Según ha informado la Policía Nacional, durante el enfrentamiento sacó un arma de fuego y disparó contra la puerta del vehículo de la víctima antes de huir del lugar.

Investigación e ingreso en prisión

Tras los hechos, los agentes iniciaron una investigación para localizar al autor y recabar pruebas del disparo. Las pesquisas permitieron comprobar que el proyectil que impactó en la puerta derecha del vehículo procedía de un arma de fuego.

Agentes de la Policía Nacional de Sagunt. / Daniel Tortajada

Además, una imagen tomada por un vecino antes del incidente resultó clave para identificar al presunto autor. Los agentes procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

Una vez puesto a disposición judicial, la autoridad competente decretó su ingreso en prisión.